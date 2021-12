El inmunólogo Alfredo Corell advierte del elemento esencial para prevenir contagios de Covid-19 en las cenas de Navidad

El inmunólogo Alfredo Corell señala que puede haber múltiples causas por las cuales los contagios de Covid-19 se extienden con rapidez en algunas zonas de España como el País Vasco. Descarta la predisposición genética como causa del aumento de los casos y señala que la proximidad con Francia puede estar detrás ya que "Francia tiene peor situación que la nuestra".

Cree que de la gripe hay que vacunarse independientemente del Covid y califica la pasada campaña como "un éxito". "La tercera dosis de la vacuna ha sido fundamental en personas que han tenido las defensas bajas. Está aumentando la hospitalización y se están sosteniendo bien con la vacuna los casos graves. Están por verse las consecuencias del puente de diciembre", explica.

Anima a la ciudadanía a hacer las reuniones navideñas lo más protegida posible y que incorporen a la mascarilla, la distancia de seguridad y la ventilación un test previo. Reconoce que los test no son infalibles pero sí son un modo de cribado suficiente. "Intentemos parar esta subida entre nosotros", señala.

Sobre las comidas multitudinarias, señala que en estas reuniones como comidas de empresa "nos vamos a quitar la mascarilla mucho rato, puede ser que no tengamos la distancia de seguridad y si se añade que el local no está bien ventilado tenemos el momento perfecto para una superpropagación". Por ello, recomienda disminuir el número de gente lo máximo posible y no reunirse con personas muy vulnerables de familia.

"El tiempo es importante y si en vez de 3 horas de reunión tenemos una y disminuimos los tiempos eso juega a favor", añade.

