Íñigo Onieva confiesa que ofreció ser el padrino del hijo que tuviera con Tamara Falcó al nuevo 'amigo especial' de la joven

La historia de Tamara Falcó e Íñigo Onieva llegó a su fin hace meses después de que salieran a la luz imágenes del joven besándose con otra mujer. Sin embargo, recientemente hemos conocido un nuevo capítulo de la historia. La nueva ilusión de la hija de Isabel Preysler sería Hugo Arévalo, que habría sido pillado besando a otra mujer. Sin embargo, apunta la periodista Pilar Vidal que la intención de Tamara Falcó es la de seguir conociendo a Hugo Arévalo.

La reacción de Onieva a la posible nueva relación de su ex, Tamara Falcó, con su amigo no ha tardado en llegar. Onieva habría enviado un mensaje a Arévalo en un chat de WhatsApp Público amenazándole por los hechos. "Tienes la suerte de que me he enterado de la forma en la que me he enterado, si no iba a ir a tu casa a machacarte la cabeza y a soltarte una tras otra sin parar. Tú eras el topo y ahora eres la rata. Un nuevo rico, trepa social, tóxico, interesado, nocivo, inseguro y acomplejado. Te vas a quedar muy solo, más de lo que lo estás. Pero ver como acabas va a ser tu satisfacción, más que el hecho de ir a tu casa y aplastarte. Más te vale que no te tenga cerca, no es solamente que no seas hombre si no que eres una mierda de ser, tras haberte acogido en mi relación vas y te atreves a cometer semejante traición y aprovecharte de una mujer vulnerable.

"Tienes la suerte de que me he enterado de la forma en la que me he enterado. Si no, iba a ir a tu casa a machacarte la cabeza"

Este mensaje lo envía Onieva a un grupo de WhatsApp en el que hay unas 10 personas entre las que está también la hermana de él. Ha sido precisamente alguien del grupo el que ha filtrado el insulto 'topo' y 'rata' de manera intencionada. Cuenta Pilar Vidal que en ese mismo chat el sábado por la tarde pidió disculpas por el jaleo que se había armado. "Sólo espero que no le hagas daño, cuídala y no la falles", terminó por decirle a Hugo Arévalo.

"Yo no sé en qué mundo vive. Es verdad que la esperanza es libre, con estas actitudes lo que consigue es alejarse más de Tamara", mantiene Pilar Vidal. Insiste en que a Tamara lo que no le gusta es la mentira. El cruce de mensajes y de declaraciones no acaba aquí. Este mismo lunes Onieva ha hablado sobre Hugo Arévalo ante la prensa. Ha contado que le dijo a Arévalo que iba a ser el padrino de su hijo. "Es una lástima", señala. No cree que él filtrara el vídeo del 'Burning Man' pero sí piensa que pueda estar detrás de otros hechos.