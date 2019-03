La imposible cuesta de enero para las familias más necesitadas

Concha tiene 58 años y lleva años parada y su marido está prejubilado. Viven de la paga de él y deben hacer muchos esfuerzos para llegar a final de mes y la cuesta de Enero va a ser muy dura para ellos. "Voy mirando los precios en todos los supermercados, la calefacción la ponemos lo mínimo y no sabemos cómo vamos a llegara fin de mes". Por su parte, Carmen a sus 45 años tiene 3 años y lleva 5 años en el paro y le han intentado desahuciar de su domicilio. Afortunadamente su marido tiene un trabajo, pero no les llega. "Mi niña coge unos berrinches enormes porque no le he podido comprar ni un chicle. tenemos que pagar la hipoteca, la luz, el gas y la comida".

La cuesta de enero siempre es un momento realmente complicado para las familias, pero lo cierto es que a todas esas familias cuya situación económica es precaria, la cuesta de enro se hace procticamente imposible. "Hablan de que han subido las pensiones pero con tres euros ya me dirás que se puede comprar", sentencia Concha.