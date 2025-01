La Iglesia choca con los tiempos modernos al negar un cura la comunión a dos homosexuales en Segovia: "Una vergüenza muy difícil de limpiar"

Este domingo Rubén García, alcalde de Torrecaballeros, ha denunciado al sacerdote del municipio tras negarse a darles la Sagrada Comunión a una pareja de homosexuales por su condición sexual.

Hoy se ha expuesto esta situación en Espejo Público y nuestros colaboradores la han catalogado como "inaceptable". Además, han señalado que "esto pone a la Iglesia en una vergüenza muy difícil de limpiar" y que "la Iglesia tiene que tomar cartas en el asunto de manera urgente".

Afectados

Hemos podido hablar con José y Mario en directo y han asegurado que llevan juntos desde 2018. Ellos nunca lo han ocultado y todos los fines de semana han acudido a misa sin ningún problema. La familia de estos devotos siempre se están haciendo cargo de las labores de la Iglesia y ayudando en todo momento, por ello, el sacerdote les comunicó a sus familiares que a partir de ese momento no iban a poder ni comulgar ni participar en la eucaristía.

Mensaje

La pareja al recibir la noticia, pidió explicaciones y a través de un mediador les llegó el siguiente mensaje: "El padre me ha dicho que es algo que tiene que ver con la fe, no es por lo tanto un tema civil de persecución a los homosexuales". Además, afirmó que tiene un sobrino homosexual al que quiere como él que más, y señaló que "la Iglesia católica no condena la homosexualidad en sí, pero sí las prácticas homosexuales". Por ello, esta pareja al vivir juntos solo puede entrar en la Iglesia pero no participar.

Asimismo, el mediador añade que "si ellos quieren abrazar la fe católica, tienen que cumplir con la doctrina".

