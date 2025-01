Un párroco de Segovia le niega la comunión a unos feligreses por ser homosexuales: "En el armario puedes comulgar"

Un párroco se niega a dar la comunión a sus feligreses por su orientación sexual. Los hechos han tenido lugar en dos pueblos de Segovia: Basardilla y Torrecaballeros. El PSOE ha denunciado la situación y ha exigido al Obispado de Segovia que intervenga y termine con esta discriminación.

El propio alcalde de Torrecaballeros, el socialista Rubén García, fue el primero en denunciar esta situación a través de sus redes sociales. Según la información proporcionada, el mismo día que la diócesis de Segovia se despidió del que había sido su obispo, el párroco de Torrecaballeros le comunicó que se le prohibía recibir la sagrada Comunión. El motivo de la negativa del cura para García es claro: "Por mi condición sexual y vivir con mi pareja".

"La decisión me causa dolor, mucho dolor. Y se lo causa a mi familia. Y a mi gente. Y puedo perdonar el dolor que se me causa. Pero no voy a perdonar, lo siento, el que se causa a mi familia, esa institución que tanto dicen defender", escribió el afectado.

En declaraciones dadas a EFE, García haagradecido todas las muestras de apoyo que ha recibido desde que hizo público el caso, destacando los de sus convecinos, los de todo el arco parlamentario e, incluso, los de otros sacerdotes a título personal.

"Si estás en el armario y eres más falso que Judas, puedes comulgar"

García ha informado acerca de que no tolerará "las excusas, los lamentos e incluso los desmentidos", ya que "la situación es la que es": no puede comulgar "por ser homosexual y vivir en pareja".

Además, el afectado ha denunciado que le han dicho que la situación sería diferente si "solo fuera gay y siguiera un camino de conversión". Es decir, que "si estás en el armario y eres más falso que Judas, puedes comulgar".

No es la primera vez que lo discriminan por su orientación sexual

El alcalde de la localidad ha denunciado que no es la primera vez que sufre discriminación por parte de su diócesis. En el 2023, "también tras la acción de dedos inquisidores", le retiraron del servicio que prestaba como Celebrados de la Palabra.

"En teoría me dijeron que por motivos políticos. Ésa es la explicación oficial. Pero luego se me reconoció que había otros motivos, los mismos que ahora", aseguró García.

En aquel momento, decidió no hacer público lo sucedido. Sin embargo, ahora ha decidido "no callar" y denunciar públicamente el acto homofóbico que "azuza la homofobia de parte de la Iglesia de Segovia".

Comunicado del PSOE

El Partido Socialista de Segovia ha emitido un comunicado en el que exige que el nuevo obispo de Segovia, Jesús Vidal Chamorro, ponga fin a la discriminación por orientación sexual en la Iglesia. A su vez, han transmitido todo su apoyo a las personas afectadas por estas conductas.

José Luis Aceves, secretario general del PSOE segoviano, ha expresado que espera que "sea un caso aislado y no una práctica extendida", ya que la situación se convertiría en una cuestión grave.

A su vez, Aceves ha querido recordar que "la legislación en nuestro país tiene tipificados los delitos de odio por orientación sexual", por lo que está convencido de que "esta situación terminará de raíz, ya que nadie desea caminar por esa senda".

