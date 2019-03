El hombre que se fue de copas tras ser apuñalado, desmiente la versión

"Estaba tomando algo en un bar cuando salí para volverme a casa y un hombre se acercó para robarme. Empezamos una pelea y no me enteré de que me habían apuñalado. Es falso que volviera al bar a tomarme algo, solo volvía de regreso a casa cuando unos chicos que me vieron sangrar me dijeron que llamara al SAMUR y yo pensé que no era para tanto", asegura en Espejo Público. Se ha mostrado muy molesto por las versiones que en los medios se han dado de su altercado. "Me parece muy triste que esto sea noticia, lo que debe ser noticia es la detención de ese energúmeno", afirma Mario.