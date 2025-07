Hassan, dueño del kebab destrozado por radicales en Torre Pacheco: "Los de aquí no creo que me hagan esto"

Hassan, dueño de un pequeño restaurante kebab en Torre Pacheco, expresaba ante las cámaras de Más Espejo su preocupación ante los disturbios que acontecen en el pueblo murciano desde hace días, después de que 3 jóvenes marroquíes agredieran a un señor mayor.

Todo destrozado

En la noche del pasado 13 de julio, un grupo de ultras armados con machetes, palos y piedras de gran tamaño entraron al local y lo destrozaron por completo: cristales rotos, ordenadores y televisiones destruidas, sillas 'por los aires' y mesas derribadas. Los trabajadores tuvieron que huir por la puerta de atrás después de recibir amenazas y que intentaran lanzarles las piedras también a ellos. "Hemos escapado por la puerta trasera, hemos tocado la puerta del vecino y hemos entrado", explicaba el dueño, asegurando que el ataque pasó en cuestión de segundos.

"Soy uno de ellos"

Asimismo, Hassan comentaba que lleva 10 años con su negocio y nunca había pasado nada: "Nos conocemos todos, soy uno de ellos. La verdad me llevo bien con todos". Por este motivo, confesaba que no cree que los atacantes sean personas del pueblo. "Los de aquí no creo que me hagan esto", decía.

Retomar la normalidad

Dos días después, sigue sin poder abrir debido al miedo y la falta de confianza, y no lo podrá hacer "hasta que pase todo esto": "No sé que hacer. El seguro no me ha dicho nada".

El dueño expresaba que únicamente quiere que la situación en Torre Pacheco vuelva a la normalidad y que "los que vienen de fuera no vuelvan aquí (…) que destrocen su pueblo. Vienen de fuera, destrozan el pueblo de otro y se van". A pesar de los daños causados, Hassan concluía: "No quiero justicia no quiero nada. Solo quiero volver a la normalidad y estar en paz".

