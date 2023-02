Habla la madre del niño autista que se intentó suicidar: "No se lo deseo a nadie"

"Mi mujer y yo estamos pasando los peores días de nuestra vida. Nuestro hijo de 15 años el lunes intentó irse de este mundo. Se lanzó del cuarto piso donde vivimos". Es el grito desesperado de un padre en un mensaje de Facebook. Acaba de ver en peligro la vida de su hijo por un intento de suicidio. Quiere llamar la atención. Por eso ha publicado la fotografía del menor en el hospital. Ha sucedido en La Rápita, en Tarragona. La madre ha mostrado en Espejo Público el gran dolor que siente: "No le deseo esto a nadie". Para ella, es muy triste que un niño de quince años sienta que la sociedad en la que vive "no es justa, porque se prima a los malos frente a los buenos".

El niño, que sufre un grado leve de autismo, se está recuperando en la Unidad de Cuidados Intensivos de las graves lesiones sufridas.

"Milagrosamente ha sobrevivido a una caída de catorce metros. Brazos y piernas rotos, dos costillas rotas y vértebras fracturadas. Ya lleva varias varias cirugías. La recuperación será dura, pero quiere ponerse bien para empezar una nueva vida y poder explicar su experiencia", afirma el padre.

Según destaca, el adolescente tiene algunas dificultades para relacionarse, pero es muy inteligente y se da cuenta de todo lo que le rodea. Está en plena adolescencia, donde las sensibilidades están "a flor de piel".

Los padres lamentan que "el niño se vio en un callejón emocional sin salida"

El menor ha pedido a su progenitor que se haga eco de lo ocurrido. Quiere concienciar y ser el último en tomar una decisión equivocada. El niño se vio en un callejón emocional sin salida. El foco de su dolor era su propio colegio. Algunos compañeros se burlaban de él. Los reproches eran que parecía raro, que no sabía moverse y que no se relacionaba bien con el resto. Lo veían como diferente y supuestamente lo atacaban. Se sentía víctima de bulliyng.

"Y así día tras día, solo completamente solo, en la hora del patio, en la biblioteca, para no recibir burlas. Hasta que un día en su mente lógica dice: ¿Qué hago yo aquí, ya no me quedan momentos de felicidad? ¿Para qué seguir?, ha escrito en Facebook su padre.

Por su parte, fuentes del Departamento de Educación aseguran que desde la Generalitat se activó la Unidad de Apoyo al alumnado en situación de violencia (USAV), y se impulsó una investigación interna al tener conocimiento de los hechos.

El menor llegó a redactar una carta de despedida. En ella se desahogaba. Decía que no quería vivir en un mundo donde la "mala gente es aplaudida" y las personas "sensibles, nobles y de buen corazón" siempre tienen las de perder.

"La mayoría de los niños se porta bien pero algunos se mofan de mí"

Según su familia, el joven estaba "decaído" últimamente. Cuando los padres le preguntaban qué le pasaba, él contestaba que no tenía ganas de nada, que se sentía rechazado en el colegio. "La mayoría se porta bien, pero hay algunos que se mofan de mí", contestaba. Ahora, desde el hospital lanza un mensaje positivo. Su vida ha estado en serio peligro. Ahora, lucha por seguir adelante y pide a los adolescentes que busquen ayuda cuando crean que no hay salida. Quiere que confíen en que la solución siempre existe.