La madre de un joven con alopecia autoinmune: "Entiendo que Will Smith tuviera esa reacción"

Jada Pinkett, la mujer de Will Smith, anunciaba hace semanas en sus redes sociales que sufre alopecia. No sabía Jada en ese momento la importancia de ese anuncio cuando en la gala de los Oscar una broma sobre este problema llevara a su marido, Will Smith, a agredir al cómico Chris Rock.

El hijo de Ana María, de 13 años, también sufre alopecia. Esta madre sabe bien lo que es pasar por ese trance tanto para el que lo sufre como para sus familias. Señala que esta enfermedad es muy dura y se viven momentos difíciles. Su hijo era muy pequeño cuando comenzó con la alopecia que le provocó una enfermedad autoinmune y su familia lo pasaba incluso peor que él.

Ahora con 13 años el joven comienza a ser más consciente del problema. "Los familiares en general lo pasamos muy mal. Él a lo mejor se da menos cuenta o está acostumbrado a vivir con ello pero se pasa muy mal. En el caso de su hijo la causa es una enfermedad autoinmune", cuenta.

Cree que la broma de Chris Rock sobre la enfermedad de Jada Pinkett estuvo completamente fuera de lugar y entiende el arranque que tuvo Will Smith, aunque cree que después se arrepentiría. Recuerda lo mal que reaccionó ella misma el día que otro niño se metió con su hijo por la alopecia. Fue su marido el que consiguió calmarla y hacerle recapacitar. Reconoce Susanna Griso que cuando su hija sufre algún insulto racista ella también ha sentido ese impulso: "Notas que te sube como una rabia contenida y tienes que hacer un esfuerzo de contención".

