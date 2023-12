Gonzalo Miró, sobre José María Aznar: "Tiene un nivel de hipocresía que no conoce límites"

Susanna Griso conducía la mañana de este lunes una entrevista a José María Aznar, expresidente del Gobierno, a propósito de la situación política actual. Aznar ha evaluado en Espejo Público los hechos que están protagonizando la actualidad nacional desde hace semanas.

Gonzalo miró se ha mostrado muy crítico con varias de las declaraciones de Aznar en el programa. El colaborador de Espejo Público ha reconocido no ver entera la entrevista "porque Aznar es un personaje que necesito ver en muy pequeñas dosis, se me 'hace bola' muy rápido", y afirma que sus palabras tienen "un nivel de hipocresía que no conoce límites" y explicaba que piensa de esta manera porque "este tipo ha negociado con ETA", a lo que Susanna ha pedido a Miró que mantuviera el respeto hacia el expresidente.

El colaborador del programa recordaba también las "muchísimas cosas" que el Gobierno de España, presidido por Aznar, concedió a Jordi Pujol cuando este era 'president de la Generalitat'.

"¿Es comparable?"

Susanna Griso le hacía esta pregunta a Miró, y la pregunta generaba diversidad de opiniones entre los participantes del debate. Gonzalo por su parte afirmaba que aquellas negociaciones "cuando ETA mataba" y las actuales, de Pedro Sánchez con Puigdemont, serían perfectamente equiparables.

Mariló Montero ha tomado parte en este momento, mostrándose contraria a la opinión de Miró, y afirmando que "es el típico argumento para justificar la Ley de Amnistía". La periodista asegura "valorar los tonos de los distintos discursos" y afirma que existe "una coincidencia en la forma de hablar, calmado y con argumentos, de José María Aznar y Felipe González". Montero ve por el contrario que José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez son los únicos que "gritan", cosa que ha negado Gonzalo Miró, quien ve un "mismo tono" entre ellos cuando han visitado el programa que presenta Susanna Griso.

Ángel Antonio Herrera, también periodista colaborador de Espejo Público, por su parte se situaba de lado de Montero, diciendo que ambas situaciones son "perfectamente incomparables". Ángel afirma suscribir las palabras de Aznar en las que calificaba de "disparates" los pactos del Gobierno de Sánchez con Puigdemont y califica "rigurosamente desastrosa" la forma en la que se llevan las negociaciones.

Herrera añade a sus argumentos el hecho de que "once miembros del Gobierno y el propio presidente sostenían que la amnistía era inconstitucional" para después defenderla "en nombre do todos" en uno de los muchos cambios de parecer mostrados. A su parecer sería "insostenible" ante la opinión pública que la amnistía representa una "irresponsabilidad ética".

La crispación a niveles máximos

En lo que sí coinciden los miembros de la mesa de debate de Espejo Público, es en la elevada tensión que reina en la calle y que en las últimas horas se ha puesto de manifiesto en el funeral de Concha Velasco de este domingo de este domingo, donde se han visto escenas de abucheo al presidente del Gobierno y declaraciones de crítica por la presencia de Díaz Ayuso.

Gonzalo Miró a este respecto recuerda el funeral de su madre, asegurando que acudieron personas que se lo hicieron pasar muy mal en vida, como Alfonso Guerra, que recientemente también visitó el plató del programa. Según recuerdan el colaborador y Susanna Griso, Alfonso Guerra, en su afán por controlar la televisión pública, habría utilizado argumentos y acusaciones "especialmente dañinos" contra la que entonces era directora del ente público, Pilar Miró.

"Alfonso Guerra fue tremendamente cruel con mi madre"

Según expresa Gonzalo, escuchar a Alfonso Guerra "hablar de moral o dar lecciones moralistas de comportamiento, me repatea el estómago". Miró asegura que su familia sufrió "las malas artes de Alfonso Guerra" y el, siendo un niño fue testigo de ese sufrimiento y de esos momentos "tremendamente injustos".

Gonzalo Miró termina por asegurar que Alfonso Guerra es una "persona absolutamente desacreditada para dar ejemplo de moralidad, por lo que yo he sufrido en mi propia casa". Por el contrario afirma mantener amistad con el expresidente Felipe González y de intercambiar opiniones políticas, de quien ha dicho que "siempre es un placer escuchar a Felipe", padrino del propio Gonzalo Miró.