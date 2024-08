Gonzalo Miró, tras la huida de Puigdemont: "Lo que ha hecho es absurdo, una payasada y ridículo"

La puesta en escena del líder independentista Carles Puigdemont en su regreso a España ha estado dotada de tintes cinematográficos. Después de 7 años fuera de España Puigdemont ha dado un discurso frente al Parlament una hora antes del pleno en el que Salvador Illa (PSC) será investido como nuevo presidente.

Puigdemont ha estado acompañado en todo momento de su abogado Gonzalo Boye. Precisamente ha sido su letrado quien le ha invitado a abandonar el acto público para, instantes, después, desaparecer burlando la seguridad del evento. No han tardado en aparecer las críticas ante la 'no detención' del fugado. Desde los Mossos d´Esquadra, Albert Palacio, portavoz del sindicato de los Mossos USPAC, explicaba que si no se le había detenido entre la multitud había sido para evitar incidentes que pusieran en riesgo la seguridad de los presentes.

"Este hombre ahora se vuelve a Francia y lo que ha hecho es el ridículo"

Gonzalo Miró, colaborador de Espejo Público, señala que si realmente la intención de Puigdemont ahora es volverse a escapar su aparición de este jueves quedaría desdibujada como un sinsentido. "El sentido y gesto político de venir y dar ese mitin para volverse a marchar qué sentido puede tener. Este hombre ahora se vuelve a Francia y lo que ha hecho es ridículo. Lo que me parece es que si ha venido aquí para soltar eso y volverse a marchar es absurdo, una payasada y ridículo", mantenía.

En opinión del periodista Amador Ayora, lo que Puigdemont quería demostrar es que puede burlar a la justicia una vez más. Confirmaba además que los Mossos creen que ha huido a Francia tras el acto público. "Las últimas semanas ha dicho a sus amistades que iba a volver y se iba a entregar. Quería reventar la investidura y estimular el independentismo".

"Si se cumple el plan previsto Puigdemont acabará delante del juez Llarena"

Paco Marhuenda considera que él lo que ha demostrado es que viene a España, hace un mitin y veremos si entra en el Parlament. "Hace 7 años tomó una decisión y se fue de España. Él decía que no se podía permitir que el presidente de Cataluña estuviera en la cárcel", recuerda el director del diario La Razón.

"Si se cumple el plan previsto acabará delante del juez Llarena y previsiblemente determinará su ingreso en prisión. Pero quiere entrar dentro del Parlament, entrar a votar. Él no quiere reventar la presidencia de Illa", afirma.