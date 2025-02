Gonzalo Miró, sobre la entrevista a Alberto Núñez Feijóo: "Todavía no se ha recuperado del bofetón que se llevó la semana pasada"

Gonzalo Miró era el primero de los colaboradores en pronunciarse sobre la entrevista de Susanna Griso a Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP respondía en 'Espejo Público' a las preguntas de la periodista sobre los temas de más rabiosa actualidad política.

"Difícil de encajar"

No daba mucha credibilidad Gonzalo a las palabras del político a la hora de enfrentarse a los ataques que le llegan desde el Partido Socialista: "Me hace mucha gracia que diga: 'Aznar era el peor, luego Rajoy era el peor, ahora soy yo el peor; no como en el PSOE'. (...) Esto es absurdo".

La opinión de Gonzalo era contundente: "A mi me da la sensación de que todavía no se ha recuperado del bofetón que se llevó la semana pasada".

Para Gonzalo nada de lo que decía el presidente del Partido Popular tenía nada de nuevo. El colaborador del programa acusaba a Feijóo de mentir y consideraba que la rueda de prensa en la que el político explicaba los motivos del rechazo del PP al decreto ómnibus, "va a estar tiempo pasándole factura".

"No ha sabido explicar. Primero ha tenido que mentir para argumentar que votaba que no, y luego todavía no sabe explicar porqué va a votar que sí. Eso es difícil de encajar", expresaba Miró.

"Pollo sin cabeza"

La periodista Marta Robles recordaba las palabras que le ha dedicado el ministro Óscar Puente, que a propósito del teórico cambio de criterio del PP con el Real Decreto Ley, modificado eso sí por el Ejecutivo, le atribuía actuar "como pollo sin cabeza". Robles opinaba que Feijóo "no se ha enterado de por qué se lo ha dicho".

Sin embargo la periodista advertía que podría ser parte de una estrategia de los populares: "No hacer lo que el PSOE pensaba que iba a hacer".

¿"Jugaba con el factor sorpresa?"

Gonzalo Miró tampoco consideraba esa teoría como factible, y se reía, ironizando sobre que el PP jugara con desconcertar a sus oponentes.

Marta respondía a su compañero destacando que las palabas de Feijóo sobre las elecciones eran totalmente verdaderas: "Lo que ha dicho es cierto. Cuatro elecciones, y las cuatro las ha ganado".

Sorpresa con los cambios de opinión

La periodista y presentadora del programa, Susanna Griso lanzaba una pregunta a Gonzalo: "Que se acuse a Feijóo de cambiar de opinión, cuando Pedro Sánchez lo hace constantemente... ¿A ti no te llama la atención?".

Gonzalo respondía que no sabía si alguno de los cambios de parecer de Pedro Sánchez se habían dado de una manera tan fugaz. Su respuesta provocaba que esta vez quienes rieran fuesen sus compañeras, lo que daba paso a que Gonzalo retomara la idea de la mentira como argumento del PP: "Hay que recordar que el PP tuvo que mentir para justificar que votaba en contra".

"¡Uy, mentir!", replicaba Marta: "¿Cambiar de opinión te suena?".

Entonces Gonzalo elevaba el tono: "¡No, no, no, mentir! Inventarse tres cosas que estaban en el decreto, que no estaban. ¡Esto es mentir! Y luego para votar que sí, no ha sabido decir porqué".

