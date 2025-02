Alberto Núñez Feijóo ataca a Vox: "Parece que el objetivo no es que cambie el Gobierno, sino hacer oposición a la oposición"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acude al plató del programa de Antena 3, 'Espejo Público', donde ha instado a terminar con el "sanchismo" por el "bien de España" y del "propio Partido Socialista".

"Es necesario finalizar la época Sanchista en nuestro país, no solo por España, sino también por el PSOE, lo ha puesto a su nombre (...) El PSOE ahora es una sociedad limitada del señor Pedro Sánchez (...) cuanto más me ataque el PSOE más acredita la debilidad del PSOE", comenta el líder 'popular'.

Alberto Núñez Feijóo también ha comenzado su entrevista hablando sobre la dimisión de Juan García Gallardo de sus cargos de Vox. "No formo parte de la vida de Vox ni es mi principal preocupación, si que vemos renuncias de las distintas figuras y es evidente que algo se mueve y que hay gente q no esta de acuerdo en cómo se dirige, organiza y manda en ese partido". "A veces parece que el primer objetivo de Vox no es que cambie el Gobierno, sino hacer oposición a la oposición, que es al Partido Popular, que es sorprendente", comenta.

La presentadora Susanna Griso le ha preguntado a Núñez Feijóo sobre si se ve gobernando España con Santiago Abascal (Vox) porque la encuestas le dan una mayoría absoluta si suman PP y Vox. "Me veo gobernando en mi país, por supuesto... queremos devolver la normalidad democrática a España", respondía, pero no citaba a Abascal.

Feijóo y Ayuso: blanco de los dardos de Moncloa

Tanto el líder de la oposición como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, son el blanco de los dardos que lanza el Gobierno de España dirigido por Pedro Sánchez. "No creo que haya personas más perseguidas en política que Ayuso", asegura Feijóo. "Nunca he visto a un presidente que tanto como este, tan tensionado y tan desdibujado como este", añade. "Un presidente del Gobierno tiene que intentar no dividir a la sociedad y tenemos al presidente más divisivo, enfrenta a todo el mundo".

El cambio de opinión del decreto ómnibus

El líder del Partido Popular también ha sido preguntado por el cambio de opinión del decreto ómnibus. Defiende que él lo apoya porque ya no se presentan las 80 medidas iniciales y que si no hubiera sido así, lo hubieran vuelto a rechazar.

Además, recuerda que el PP "siempre ha subido las pensiones" y que fue Pedro Sánchez en su época de diputado quien votó 'sí' a congelar las pensiones del señor Zapatero, que era presidente en aquel entonces.

"Quien ha cambiado de opinión es gobierno con real decreto de 80 medidas, después Puigdemont consigue ridiculizar y humillar al gobierno, secuestra consejo ministros hasta que de el 'ok¡ a un nuevo decreto. Quien ha cambiado es Sánchez, si me hubieran puesto 80 medidas diría que no, si modifica y hace ajuste y desaparecen las que no estamos de acuerdo en votar, votamos lo que consideramos oportuno", explica.

