Alberto Núñez Feijóo reconoce que no habla con Pedro Sánchez desde el pasado junio: "Le escribí para darle el pésame por la muerte de su suegro"

Apunta el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que él no forma parte de la vida orgánica de Vox ni es su principal preocupación. Señala que está siguiendo los movimientos del partido de Abascal, como la reciente renuncia del líder de Vox en Castilla y León Juan García- Gallardo. "Es evidente que hay gente que no está de acuerdo en cómo se dirige, se organiza y se manda en Vox", señala.

Le sorprende que el primer objetivo de Vox no sea que cambie el Gobierno sino "hacer oposición a la oposición". Mantiene que este mismo lunes se desayunaban "con la noticia falsa de que el PP y PSOE habían llegado a un acuerdo para excluir a Vox de la Junta electoral central", algo que, determina, es falso. Añade que han sido el PSOE y Sumar quienes han excluido a Vox de la Junta Electoral Central.

Mantiene que la única posibilidad de que la 'era Sánchez' finalice pasa por votar al PP. Si no, "se podrá quedar Sánchez porque le vale todo: los independentistas, Sumar etcétera". Destaca además que el PP es el único partido que ha crecido respecto a las elecciones del 2019 y 2023 y Vox en las últimas encuestas está con resultados parecidos a los del año 2019.

"Vox ha tenido un bajón muy importante en el año 2023, ha perdido más de 700.000 votos que se han ido al PP y ha tenido también un bajón importante en las elecciones europeas y ha conseguido un porcentaje de voto por debajo del 10%". En el año 2019 ha conseguido un 15% y ahora está por debajo de esos entorno demoscópicos".

¿Qué opina Feijóo sobre los ataques a su figura como líder del PP?

En los últimos días ha llegado desde el PSOE un gran debate interno sobre la figura de Feijóo al frente del PP. Cree que "esta estrategia es un clásico del PSOE que ya ha dicho lo mismo de Rajoy y de Aznar". "Me honra bastante, me he presentado 5 veces a las elecciones, 4 en Galicia y unas en las generales y todas las he ganado. Sánchez nunca ha conseguido pasar de los 125 escaños, yo he conseguido 137 escaños y mayoría absoluta en el Senado", afirma.

Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, establece que "es un puntal del PP sin ninguna duda". "El Congreso que hemos visto en Madrid este fin de semana insultando a todo el mundo para derrotar a Ayuso acredita una enorme debilidad. Ver a todo el consejo de ministros desplegado contra una presidente de una Comunidad Autónoma es la antipolítica".

"Pedro Sánchez ha roto todos los consensos"

Apunta que Sánchez no habla ni se comunica con él como jefe de la oposición y le oculta la información: "Ha roto todos los consensos". "Una cosa como esta no la habíamos visto nunca". Confirma que el último mensaje de WhatsApp que le he mandado ha sido cuando murió su suegro, el pasado mes de junio. Anteriormente no le escribía desde la investidura, un mensaje al que ni si quiera tuvo la cortesía parlamentaria de responderle, señala.

De Felipe González dice que le ve "en forma" cuando cuenta que le acusan de trabajar para el PP. "Él quiere que gane su partido, otra cosa es que esté en consonancia con su secretario general".

Feijóo insiste en que quiere "poner punto y final al cuento de que el PP está en contra de la subida de las pensiones". Recuerda que el PP es el copartícipe del pacto de las pensiones del pacto de Toledo y su formación siempre ha subido las pensiones. "Siempre hemos subido las pensiones a pesar de gestionar la crisis que nos dejó el Gobierno de González o la del Gobierno del señor Zapatero. Mantiene que quienes han bajado y congelado las pensiones han sido Zapatero y el diputado que cambió el empate técnico que había en el Congreso que fue Pedro Sánchez, "que entró de rebote en la Cámara y votó que sí a la congelación de las pensiones".

"Cualquier ministro europeo habría dimitido en una situación como la de Sánchez"

Cree que no hay ningún ministro europeo "que hubiese aguantado la situación del señor Sánchez y que de producirse, habría dimitido en una situación procesal igual". Mantiene que es la primera vez en democracia que el Gobierno no es capaz de presentar los presupuestos de 2024 y se desconoce si va a haber cuentas en el año 2025.

Señala que si la economía ha crecido es porque le hemos inyectado gasto público y hemos crecido en población en torno a 2 millones de ciudadanos. Establece que "la renta per capita está congelada desde 2018 y en Europa ha subido". "Los españoles pagamos más impuestos que nunca, debemos más dinero que nunca y nuestra renta per cápita ha perdido poder adquisitivo respecto a la de los europeos. Hay más de 800.000 personas que no trabajan salvo esporádicos momentos del año y no figuran como parados".

Ayudas a la vivienda para los jóvenes

Feijóo ha anunciado que desde el PP han propuesto una deducción del 15% de los ingresos de la renta de alquiler a un propietario si se lo arrienda a un menor de 40 años. Abalan las hipotecas a los menores de 40 si tienen capacidad para comprarla. "Se necesitan construir más vivienda, y hacer una revolución municipal".

