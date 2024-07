Giro en el caso del ahogamiento de una niña de 14 meses en Zaragoza: "No es un despiste"

Hace apenas 6 días que trascendió el trágico suceso. Una bebéde cerca de un año murió ahogada en una piscina en el municipio de Ateca, Zaragoza. La bebé, que en un primer momento se pensó que fue trasladada hasta el centro de salud de la localidad en parada respiratoria, acabó falleciendo, pese a los múltiples intentos del personal sanitario de tratar de reanimarla y su traslado en un helicóptero. A raíz del incidente, un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil comenzó a investigar lo sucedido.

Los padres fueron detenidos el pasado viernes 26 de julio por un presunto delito de homicidio imprudente, y tras quedar a disposición judicial, el magistrado decretó su ingreso en la prisión de Zuera. Los progenitores habrían dejado a la bebé en la piscina de juguete, con la cabeza fuera del agua, en una posición que en un primer momento consideraron segura. En algún momento la menor de 14 meses se habría movido, procediendo a ahogarse. En las últimas horas han trascendido nuevos datos, que podrían dar un giro de 180 grados a la investigación.

El bebé podría haber fallecido antes de ser atendido

Unos datos, de los que se ha hecho eco una de las abogadas y colaboradoras del programa, Montse Suárez. Suárez considera que el ingreso en prisión de los progenitores resultaba bastante anormal, en comparación con otros casos de homicidio imprudente: "La policía judicial (...) piensa que el bebé estaba ya fallecido cuando los padres le sacan de la piscina, lo cual apunta a que hay un abandono, lapso en cuanto al tiempo de dejar al niño sin ese cuidado", asevera la colaboradora.

"Habría muerto ahogado, pero cuando le sacan de la piscina, estaba ya muerto el bebé, con lo cual no es un despiste (...) y puede ser esa imprudencia grave que el juez haya pensado que puede existir riesgo de fuga, y, por tanto, prisión preventiva", asegura Montse Suárez.

Un niño se puede ahogar en segundos, y además con muy poca cantidad de agua, confirma el experto en socorrismo, Roberto Barcala-Furelos. Furelos explica que lo más importante es "la prevención": "El mejor rescate es el que no se realiza, entonces es una accidente perfectamente prevenible, y la supervisión directa es la principal recordación". El experto recuerda que en caso de producirse la tragedia "lo primero que hay que hacer es comprobar si el bebé respira o no respira, por supuesto, llamar a los servicios de emergencias lo antes posible y si no respira, comenzar las maniobras de reanimación".

El tiempo de sumersión y el inicio de las maniobras de reanimación

Ante una de las preguntas de la presentadora de Espejo Público, Lorena García Diez, concluye que "el pronóstico de la víctima va a depender del tiempo de sumersión que está debajo del agua, y el retraso en el inicio de las maniobras". De igual manera, hace un llamamiento para mantener la precaución durante todo el año

"Lo que tenemos que hacer es la supervisión directa, no fiarnos de los manguitos, no fiarnos de los flotadores porque esos no son mecanismo de prevención del ahogamiento, muchas veces pensamos que porque nuestros hijos tiene unos manguitos que no se va a ahogar, o porque tiene un flotador y no es cierto, la única prevención del ahogamiento es la supervisión directa (...) a un palmo".