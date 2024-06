Bertín Osborne y Gabriela Guillén llegan a un acuerdo: el camino hasta que el artista ha reconocido al bebé

Bertín Osborne ha reconocido en un comunicado ser el padre del bebé de Gabriela Guillén a pesar de que en un primer momento rechazó ser su padre. Unas palabras que también ha firmado Gabriela Guillén después de llegar a un acuerdo.

Beatriz Cortázar dejó claro que, aún así, la demanda de paternidad no se ha paralizado y que el acuerdo al que llegaron, a través de El Turronero, es que si el artista reconocía la paternidad, irían de mutuo acuerdo en el proceso judicial.

Paloma García Pelayo habló también con Bertín Osborne, que le ha asegurado que el niño no tiene que pagar por las decisiones de los padres.

Y es que, en el comunicado, Bertín Osborne ha admitido en primera persona los errores que ha cometido con la modelo y el menor. "Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo", confesó.

Así han ocurrido los hechos

El pasado mes de enero, Gabriela Guillén dio a luz al hijo que esperaba después de una relación con Bertín Osborne. Un bebé que nació en un momento en el que la relación entre ellos era nula.

El embarazo lo conocimos en el mes de julio, apenas unas semanas después de saber que Bertín y Gabriela habían mantenido una relación.

Aunque en ese momento todo eran buenas palabras y había sintonía entre ellos, la tensión aumentó especialmente cuando Bertín Osborne pidió una prueba de paternidad del bebé que acababa de nacer.

Después de ser padre, Bertín Osborne se pronunció y dejó claro que no quería ejercer de padre del bebé. Además, aseguró que no había hablado con la modelo ni antes ni después del nacimiento.

Mientras Gabriela daba a luz, por otro lado, el artista se encontraba en su finca en Sevilla, ajeno a todo y con sus hijos pequeños. Eso sí, siempre ha tenido buenas palabras para ella y la ha defendido de quienes la acusaban de interesada.

Gabriela Guillén no tardó en responder a estas declaraciones de Bertín Osborne rechazando ser padre de su hijo. La paraguaya dejó claro que en todo momento iba a defender a su bebé por encima de todo.

Además, aseguró que el cantante le había hecho mucho daño y tenía claro que su hijo se daría cuenta conforme fuese creciendo de que su padre no había querido ejercer como tal. "Yo voy a intentar hacer todo lo posible para que no lleguen las malas informaciones", dijo.

También habló acerca de la prueba de paternidad, y aseguró que para ella era absurdo que se le pusiera en duda. "Es una ofensa", aseguró. Eso sí, ella no tenía ningún problema en someterse a ella.

La verdad de Gabriela Guillén, en exclusiva

Después de dar a luz, Gabriela Guillén dio detalles en exclusiva de cómo había reaccionado Bertín Osborne a la noticia del embarazo, y es que, según contó, el artista le había ofrecido irse a Paraguay y tener allí el bebé, pero ella se negó.

"Me dijo que si quería tener a mi hijo que él iba a estar, pero que nuestra relación no iba a seguir", confesó. Gabriela seguía entonces dolida por la negativa del cantante a conocer al bebé y desveló que la última conversación que mantuvieron fue en la víspera de Nochebuena, en la que ella le reclamó una serie de cosas.

El repentino cambio de actitud de Bertín Osborne

Dos meses después del nacimiento del bebé, Bertín Osborne cambió de actitud en cuanto al cuidado de su hijo, del que se había mantenido ajeno desde un principio.

Beatriz Cortázar contó en exclusiva en Y ahora Sonsoles que el artista estaba dándose cuenta de muchos errores que había cometido, unas decisiones que, según apuntó Dani Carande, había tomado porque estaba muy mal asesorado.

A pesar de esto, la periodista contó en exclusiva en el programa acerca de un polémico burofax que la modelo había mandado supuestamente al cantante. Cortázar confirmó que el burofax estaba enviado y Bertín lo recibió, pero no fue respondido.

Este era el paso previo para tratar de conciliar y evitar así un procedimiento judicial. Por tanto, no era la demanda de paternidad, sino un paso previo y, al no haber respuesta, se inició este proceso de demanda, que ya se había interpuesto en el juzgado pero el artista no había sido notificado.

La fecha de la demanda de paternidad

Casi seis meses después del nacimiento del primer hijo de Gabriela Guillén, ya hay fecha para que se lleve a cabo la prueba de paternidad que Bertín Osborne ha pedido para asegurarse de que el bebé es suyo.

El día será a mediados del mes de junio y ella estaba emplazada para comenzar las pruebas en una clínica de Madrid.

El papel de mediador de El Turronero

José Luis López 'El Turronero' conoció en febrero al hijo que su gran amigo Bertín Osborne y Gabriela Guillén han tenido juntos a pesar de que en su momento rechazaba ser el padrino.

La relación entre el empresario y Gabriela sigue siendo muy estrecha pese a la ruptura total con el cantante, aunque no es el único de los amigos de Bertín que ya conoce al bebé.

José Luis López, el Turronero, ha sido además el mediador en la polémica que envuelve a Bertín Osborne y Gabriela Guillén. Desde el primer momento, el empresario se convirtió en un punto de unión entre ambos.

Él jugó un papel clave en la ruptura entre el cantante y Guillén y, desde el nacimiento del bebé, el Turronero se convirtió en un gran apoyo para la modelo.

Este historial conciliador, este perfil amable y comprensivo con las circunstancias de ambos ha llevado hoy a que todas las miradas se dirigiesen hacia él. José Luis López es señalado como el responsable de este acuerdo entre Bertín y Gabriela Guillén.