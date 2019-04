De la Formación Profesional al mercado laboral

En una clase de ciclo formativo de carrocería Jesús Gallego prepara a estos jóvenes para que puedan trabajar en un taller de vehículos. En sólo dos años terminarán el grado medio y estarán listos para salir al mercado laboral. Jesús asegura que han aumentado mucho las matrículas en la FP, este año se han quedado muchos en la cola y no han podido optar a una plaza.

Álvaro es licenciado, estudió magisterio pero su paso por la universidad no le ayudó a encontrar un empleo. Otro ejemplo es Jesús, llevaba mucho tiempo en el paro harto de su situación comenzó a estudiar un ciclo de FP para cambiar su suerte.

Ana Azcarate ha estado en el plató de Espejo Público contando su situación, tiene 22 años y gracias a dos grados de integración social de FP, tiene su propia empresa. Es una defensora de la Formación Profesional. Antes de matricularse hizo una valoración de la situación y del mercado laboral y decidió que la Formación Profesional era la mejor opción.

También nos ha acompañado Valentín González. Tiene 26 años, y es lo que hoy se conoce como NINI, ni estudia ni trabaja. Valentín, terminó la ESO e hizo un módulo de informática, el joven afirma “que no tiene dinero para volver a estudiar”. Sus estudios son limitados, terminó la ESO e hizo un módulo de informática. Vive con su madre María Belén y depende económicamente de ella. Cuenta que hace dos años que no se compra ropa y que su truco para no tener que cambiar el armario es no engordar y no adelgazar, mantenerse siempre con el mismo peso. Pasa el tiempo viendo la tele, con los amigos en el parque y en raras ocasiones va al cine. Asegura que busca trabajo en internet pero que no encuentra nada, no padece depresión porque se resigna a vivir de su vida de esta forma, dice que espera que todo cambie algún día

También nos ha acompañado Juan Carlos Rodríguez. No destacaba en los estudios, pero, hoy tiene una empresa de automoción con 18 trabajadores. Considera que la formación que se imparte en los oficios es bastante buena y anima a los jóvenes a especializarse en estos sectores. Dice que la FP es una magnifica alternativa para acceder al mercado laboral.