Fianza de un millón de euros a Dani Alves: "Sentencias para ricos"

El caso de Dani Alves traía en la mañana de este miércoles una noticia de última. La importante decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona se esperaba con gran expectación y a media mañana se hacía pública. La avanzaba Espejo Público.

La sentencia de los tribunales condenaba a Dani Alves a cumplir en prisión cuatro años y medio, por la violación a una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. De ese tiempo ya habría cumplido algo más de un año, desde que ingresara en un centro penitenciario en enero de 2023. Aun así el futbolista podría evitar su permanencia en prisión para cumplir el resto de la condena que le habría sido impuesta si abona la cantidad de un millón de euros en concepto de fianza.

A la calle si paga y...

La decisión de la justicia también implicaba varias medidas cautelares como la retirada de los pasaportes español y brasileño, la prohibición de salir de territorio nacional, así como su comparecencia en la Audiencia provincial tantas veces como sean requeridas y una orden de alejamiento de la víctima.

"Sentencias para ricos"

El periodista de Espejo Público, Miquel Valls, comenzaba su intervención visiblemente afectado y con una contundente afirmación: "Queda claro que hay sentencias para ricos y para los que no son ricos".

En el plató del programa se extendía la incredulidad, la también periodista Ana Iris Simón, se preguntaba si "¿ahora no hay riesgo de fuga?, Le han tenido en prisión preventiva durante tanto tiempo porque había riesgo de fuga", considerando una contradicción que ahora le impongan una fianza que permitiría su libertad.

Valls recordaba que "Dani Alves ya depositó 150.000 € cuando empezó el proceso", sabiendo que eso le beneficiaba en una condena inferior, y su situación económica privilegiada "ahora le va a volver a beneficiar si en los próximos días entrega este millón de euros como fianza para salir en libertad".

¿Demasiada prisión preventiva?

Por otro lado, la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, dejaba caer la pregunta de si hubiera tenido tanta prisión preventiva una persona que no fuera "tan sumamente conocida" como Dani Alves. En relación a esto último, Ana Iris reconocía que el juicio paralelo en las calles y medios de comunicación "ha tenido peso, obviamente, pero tan mal está una cosa como la otra".

El periodista y colaborador del programa, Rubén Amón, por su parte veía que "el tribunal no se ha dejado presionar por las circunstancias ambientales", ya que podría haberse caído en un "caso de justicia ejemplarizante, pero no lo fue la sentencia y no lo es esta decisión".

"Le han creído"

Miquel Valls volvía a intervenir para mencionar que Dani Alves pedía la libertad hasta en 5 ocasiones, y en todas ellas el futbolista afirmaba que no huiría, sino que permanecería en España, "pero ahora le han creído" manifestaba, y es que la Fiscalía se oponía a su puesta en libertad o a cualquier medida que lo facilitara, "y ahora ya no hay riesgo de fuga" citaba de forma irónica el periodista.

Ante la disparidad de opiniones y reacciones generadas por esta última decisión del tribunal, posiblemente lo único que es seguro es que la siguiente pregunta, para muchos, seguiría sin una respuesta clara: ¿Es la justicia igual para todos?