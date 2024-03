Las familias de los guardias civiles de Barbate, indignadas por la filtración del vídeo del suceso: "No es ético, moral, ni humano"

En las últimas horas se ha filtrado la grabación del suceso completo que tuvo lugar el pasado mes de febrero en Barbate, Cádiz, cuando dos agentes perdieron la vida tras ser arrollados por una narcolancha. El vídeo fue tomado con una cámara GoPro que se encontraba instalada en el casco de seguridad de uno de los guardias civiles.

En esas imágenes se ve claramente cómo los agentes sufren siete embestidas antes de que la última acabara con su vida. Es un vídeo angustioso en el que se puede ver cómo los guardias civiles tratan de parar sin éxito a los narcos desde su embarcación. Las impactantes imágenes ponen los pelos de punta a todo el que las ve.

¿Qué opinan las familias de los agentes?

Espejo Público ha podido recoger la primera reacción de las familias de los fallecidos ante estas imágenes. Leire Pérez, redactora del programa, ha podido contactar con la madre y con la hermana de Miguel Ángel, uno de los guardias civiles asesinados. Las dos están muy dolidas y no pueden creerse este nuevo giro en el caso.

Celia, la hermana, se enteró de la filtración gracias a la llamada de Leire. Hasta ese momento no había tenido acceso a la imágenes. Ambas sabían que había un vídeo, pero no se imaginaban su dureza. Paqui, la madre, aún no ha podido verlo. Está siendo un momento muy complicado para ella, que está reviviendo el lamentable incidente y no para de recordar los últimos momentos de su hijo.

Las dos han decidido no hacer apariciones en los medios, pero han ofrecido la siguiente declaración: "Creemos que este vídeo se ha filtrado a través de la Fiscalía de Barbate. Esta filtración no es algo ético, ni moral, ni humano y no ayuda a esclarecer todo los sucedido".

Según han asegurado, no volverán a decir nada más públicamente, pero han aprovechado la ocasión para pedir al programa que transmita este mensaje: "La familia lo estamos pasando muy mal, sobre todo mis nietos, mi hija Celia y yo. Solo quiero que se diga que no fue un accidente, que fue un asesinato y está en secreto de sumario. ¿Así cómo van a trabajar los abogados? Gracias".

La declaración de los detenidos

El programa ha accedido también a la declaración de los ocho detenidos por el suceso. Seis de ellos están en prisión, pero, durante su comparecencia ante el juez, todos negaron insistentemente su participación en los hechos.

Según su relato, ese día "había mucho temporal y nos tuvimos que refugiar allí en Barbate... Llegaron seis embarcaciones y no veas el porrazo que le dieron (a los agentes)".

Uno de los acusados aseguró tener "grabado en vídeo que nosotros no nos hemos acercado en ningún momento". "Dijimos: nos vamos de aquí como sea porque esto es una ruina", zanjaron.

La investigación del doble asesinato de Barbate aún sigue activa. Los agentes ahora están analizando el sistema GPS de las dos narcolanchas halladas.