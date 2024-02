La madre de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate sostiene que les mataron por venganza: "Había tenido un encontronazo con los narcos"

Miguel Ángel era un buzo profesional de la Guardia Civil especializado en el rescate de ahogados. Su madre Paqui y su hermana Celia quieren hablar para pedir justicia por su muerte y la de su compañero David.

"Entre mis fuerzas y las de mi hijos estamos unidos y creo que él me está dando las fuerzas que yo no tenía. Tenía que levantarme de la cama y ponerle voz a mi hijo para que se haga justicia. A él no le tenían que haber mandado en una Zodiac con 5 compañeros más, una Zodiac de 5 metros a echar una lancha de 15 metros que los tiró al agua y una vez que los tenía en el agua les pasó por encima", señala.

No entiende por qué su hijo que era GEA se preocupó de ir en la Zodiac contra el narco, porque esa no era su misión. Mantiene que en Algeciras hay 12 guardias civiles para cubrir esa zona y uno está de baja. Cree que ante esa falta de efectivos su hijo se ofreció voluntario para ir en la zodiac. "Mi hijo iba en la popa del barco vestido de buzo y fue la primero que le dieron. Él siempre iba ahí montado porque iba como el Cid Campeador, delante". Describe a su hijo como un atleta que estuvo 15 años de infantería de marina. Era nadador profesional y buzo de infantería de Marina. Se quiso hacer Guardia Civil y lo consiguió pero cuando le destinaron a Algeciras pensó que a su hijo se lo iban a quitar porque ahí no hay medios.

"Mi hijo me había contado que hace poco había tenido un encontronazo con los narcos"

Asegura Paqui que su hijo solo le hablaba de las misiones cuando las había terminado para no preocuparla. Sí le había contado que hace poco tiempo había tenido un encontronazo con los narcos en una patera que estaba cruzando el Estrecho de noche. Llevaban 400 kilos de droga, pasó un mercante y partió los fardos por la mitad. Entonces llamaron a 2 GEAS y otro compañero. "Ahí se rompe la lancha y mi hijo rescató a uno de los narcos del agua para que no se ahogara, otro se ahogó y otros se salvaron". Cuenta que los agentes recuperaron la droga y la gente estaba en la orilla esperando por si se podían llevar algún fardo.

Apunta Paqui que si a su hijo le tiran al agua no tiene ningún problema para salir a flote pero le pasaron por encima con la quilla de la narcolancha. "Fueron a por ellos, fue un asesinato".

"Nadie me dice quién dio la orden de salir al agua, ni me lo van a decir"

Ha hablado con el sargento que iba en la Zodiac con su hijo. "Estaba destrozado y me dijo que con el poco tiempo que llevaba allí se había llevado a todos los compañeros de calle. Pero no me dice quien dio la orden, eso ni me lo dicen ni me lo van a decir. A la primera vuelta que la narcolancha le dio a la Zodiac se tenían que haber ido", señala.

Apunta además que la narcolancha iba vacía, no iban a coger nada, lo que querían era asustarlos para que se fueran de allí. "Debería haber allí como en EEUU una lancha de la Guardia Civil con una ametralladora".

Mantiene Paqui la tesis de que Kiko 'el cabra' actuó por venganza. "Yo creo que esto ha sido una represalia porque hacía 2 días o 3 había fallecido un amigo de él que tropezó con la lancha de la Guardia Civil que se cayó de la lancha y se mató. "Un guardia Civil tenían que matar o 2 porque había muerto un narco".

Pide justicia y avisa de que llegará hasta el final. "No me voy a callar hasta que se haga justicia por mi hijo y por sus compañeros. Tiene que haber medios para luchar contra estos desgraciados que cobran por pasar un fardo de dinero fácil".