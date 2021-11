La familia del niño asesinado en Lardero: "Estamos muertos, Álex luchó como un hombre hasta el último suspiro"

Cinco días después del crimen de Álex, Espejo Público ha hablado con su tío Gonzalo. El niño de 9 años se encontraba en un parque jugando con una amiga cuando fue interceptado por Francisco Javier Almeida, un vecino del barrio que le llevó a su casa con engaños. Veinte minutos después un vecino localizó al hombre que se lo había llevado con el niño, ya inconsciente en brazos. Se encontraban en el rellano del domicilio del presunto homicida Todo apunta a que en ese momento Francisco Javier Almeida se iba a deshacer del cuerpo del menor después de haberle asfixiado.

El tío del niño señala que toda la familia está destrozada: "Estamos derrotados, muertos y con incertidumbre porque está todo bajo secreto sumarial y todavía no sabemos nada de Álex", señala.

El tío de la víctima cree que los protocolos con este asesino han fallado. "Este señor no tenía que haber salido de permiso hace 19 meses de la cárcel, encima le faltan 3 años de condena por cumplir y si ha salido de la cárcel tenía que haber llevado una pulsera en el pie y estar vigilado las 24 horas del día", lamenta. Francisco Javier Almeida había sido condenado dos veces a prisión. La primera por abusar sexualmente de una menor de 13 años y la segunda por violación y asesinato, en lo que se conoce como 'el crimen de la inmobiliaria'.

Varios vecinos y los propios niños del barrio habían denunciado las últimas semanas que el detenido por el asesinato intentaba llevarse a menores a su casa. "Hacía 4 días que había intentado secuestrar a dos niñas y la madre de una de estas pequeñas había interpuesto una denuncia. Podían haber hecho algo más y en 4 días tener controlado a este asesino . Creo que si hubiera habido alguna vigilancia hoy mi sobrino estaría vivo", señala el tío del menor.

La familia no se acaba de creer que el niño se fuera voluntariamente con el detenido después de que este le dijera que le iba a enseñar un cachorrito. Asegura que Álex tenía fobia a los perros: "Ha podido ser, pero no nos lo llegamos a creer". "Este señor llevaba 20 minutos vigilándolo y cuando se metieron los padres al merendero se lo llevó hasta el piso, en ese trayecto lo asfixió y el crío de 9 años ha peleado como un hombre para que ese asesino no le hiciera daño. Ha muerto y ha perdido la batalla pero ha luchado hasta el último suspiro que le quedó y le dejó el asesino".

