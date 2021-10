El otro asesinato del detenido por matar a un niño de 9 años en Lardero: "La violó, la apuñaló y le hizo de todo"

Mila es vecina del barrio en el que un niño de 9 años ha sido presuntamente asesinado por un varón de 56 años y nacionalidad española. El pequeño estaba jugando en el parque con unos amigos y este hombre le llevó a su casa mediante engaños. Allí, según fuentes del caso, le estranguló.

El presunto asesino había salido de prisión hacía un año. En su historial cuenta con dos condenas. Una de 7 años de prisión por agresión sexual y otra de 30 años por asesinato y agresión sexual. La víctima de este segundo delito era amiga de Mila. Cuenta esta vecina que este hombre se había obsesionado con esta trabajadora de una inmobiliaria.

La joven notaba que alguien la seguía pero no había llegado a identificar al hombre que lo hacía. El asesino concertó una cita con esta trabajadora para que le enseñara un piso y allí terminó con su vida. "Cuando estaba dentro del inmueble la empujó hacia dentro y la violó, la apuñaló y le hizo de todo. No entiendo cómo veintitantos años después este individuo esté en la calle y nadie nos haya avisado de que estaba este señor aquí viviendo", lamenta.

El hijo de Mila acude a un colegio cercano y cree que esto le podía haber ocurrido a su hijo como a cualquier otro niño. "Este señor era un depredador sexual y nadie ha hecho nada, se le ha dejado salir y así nos hemos quedado todos.

Esta vecina no ha relacionado el crimen del niño con el de su amiga hasta que una persona de su entorno le ha avisado. "Me ha dicho Mila que es el mismo que mató al chico de la inmobiliaria, y me he hundido porque me ha removido lo que pasó en el 98. Esta familia vivió un calvario", señala.

Puedes ver el testimonio de una mujer asesinada por el hombre que ha sido detenido por matar a un niño en La Rioja en Espejo Público a través de Atresplayer.