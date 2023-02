El falso diseñador que enamoró a David y le estafó más de 150.000 euros

A David su presunto enamorado le estafó 150.000 euros. Se enamoró de un diseñador que empezó a pedirle dinero con todo tipo de excusas. Cuenta la propia víctima que conoció al estafador en una aplicación de citas. Le parecía alguien normal y nunca se esperaba lo que iba a venir después.

Intercambiaron los teléfonos a través de Tinder. Poco después el presunto amante le contó que estaba en Venecia atendiendo un contrato de trabajo que era para decorar un hotel. Aseguraba que le habían dejado colgado y se encontraba dentro de una estafa. Consiguió hacerle creer "que era muy buena persona" y no sospechaba que se trataba de una estafa.

En un primer momento hicieron un contrato de préstamo y terminó pidiéndole más dinero. Una vez pasado esto empezó a pedirle más cantidades para poder venir a España. De repente le dejó de hablar dos días y le llamó un médico de Venecia diciéndole que había recogido en la calle a este hombre, que estaba gravemente herido y si no le ayudaba en la operación de cirugía le amputarían una pierna.

"No dejaban de pedirme dinero y yo estaba muy nervioso. El médico que me escribió me envió un carnet de médico y eso me fue creando una película en mi cabeza. De alguna manera te hieren y no eres fuerte como para defenderte", señala.

"El componente internacional dificulta la investigación"

Diego Alejandro es inspector jefe de la unidad de ciberdelincuencia, señala que este tipo de estafas son frecuentes y muchas veces la víctima no denuncia por la vergüenza que le produce haber sido engañada por una persona. Muchas veces estos delitos se entrecruzan y el componente internacional también dificulta la investigación.

El perfil de las personas estafadas es el de personas jóvenes, mientras que los delincuentes suelen buscar a gente con necesidades afectivas ya que son bastante zalameros.