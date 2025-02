Fabiola, exmujer de Bertín Osborne, se abre en sus memorias: "El abuso sexual infantil son gestos disfrazados de cariño de un familiar"

Fabiola Martínez reconoce que a lo largo de su vida, todo lo que le ha pasado le ha servido para hacerse poco a poco más fuerte.

"Cuando el silencio no es una opción. Lo que nunca conté"

Ese es el título de su libro, cuyo principal motivo es el episodio de abusos sexuales que sufrió, por parte de un familiar, siendo aún muy niña. Aquello marcó la vida de Fabiola para siempre. Ella misma rompía en lágrimas cuando confesaba que tuvo que compartir esa horrible experiencia con su hijo Carlos, antes de que se hiciera público, cuando éste tenía 16 años: "Su reacción fue de darme un abrazo y hacer de protector".

A tener que enfrentarse a ese abuso por parte de su tío le siguió la falta de apoyo de sus padres, pero la vida le tenía guardado otro golpe, el nacimiento prematuro de su hijo Kike, hermano de Carlos, que sufrió una lesión cerebral durante el parto, y que sobrecoge cuando lo relata. Fabiola se emociona cuando se recuerda que recientemente Kike ha cumplido 18 años y ha sido la inspiración de una fundación que ayuda a personas en una situación similar.

"Veo a mis hijos y muero", expresaba Mariola.

Un nivel superior de responsabilidad

"Ver a través de una persona que no eres tú"

Admite que le costó ser consciente de todo lo positivo que aportó Kike a su vida, y de su nacimiento asegura que fue "una recompensa a muchas carencias". De su hijo, Fabiola obtuvo la lección de dar sentido a las dificultades que había superado, y que fueron dotándola de una mayor fortaleza.

Asegura que pese a tener responsabilidades relacionadas con sus familiares, sin embargo no como las que afrontaría con Kike: "Nunca a ese nivel. Parecía que el mundo se te rompe".

Explica cómo se sobrepuso a la frustración y sufrimiento iniciales: "Cuando ya lo asumes, me di cuenta que Kike venía para dar amor".

Pérdida temprana de la inocencia

"Tarde para hacer las cosas diferentes"

El episodio de abusos que sufrió Fabiola se alargó 10 años. Lo cuenta en su libro y también explicaba en 'Espejo Público' cómo lo vivió y como le robaron su inocencia de niña: "Se va perdiendo poco a poco"

"El abuso sexual infantil (…) son gestos disfrazados de cariño de un familiar", aseguraba.

Al mismo tiempo compartía con crudeza los procesos que atravesó y sus impresiones a la hora de interiorizar lo que estaba viviendo: "Cuando fui consciente de que esa inocencia estaba siendo forzada, que estaba siendo rota. Me la estaban rompiendo, ya era tarde. Tarde para hacer las cosas diferentes".

"Estamos hablando de una niña de cinco años", contextualizaba Fabiola para explicar que pasó de no entender en absoluto lo que ocurría, a sentir miedo, no vergüenza. Ese miedo, alimentado además por el agresor, a sufrir un rechazo de tus seres queridos de descubrirse la verdad. Miedo al que seguiría la culpa, según relataba Fabiola, una sensación de responsabilidad que no es tal, pero que comparten tantas víctimas de abusos.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.