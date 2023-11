Sale a la luz una nueva amante de Bertín Osborne durante su matrimonio con Fabiola: "Es una mujer morena, catalana y de 40 años"

Las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa han revelado en Espejo Público una exclusiva sobre la vida sentimental de Bertín Osborne en los últimos tiempos. El cantante habría mantenido una relación con una mujer catalana, morena, de 40 años cuya inicial es M. La relación sentimental entre ambos habría perdurado a lo largo de los años pero data sus inicios de 2017, según las colaboradoras.

Precisamente, apuntan que la pareja se vio en Valencia y en Barcelona ese año 2017. "Ella incluso hace de acompañante oficial de Bertín Osborne en un concierto muy importante en el festival de Peralada. En ese momento no estaba separado, estaba aún con Fabiola", explican. En 2017 'M' visita incluso la finca familiar de Bertín Osborne.

"Ella pensaba que era la única en su vida a parte de Fabiola"

Durante esta relación mantenida en el tiempo 'M' tenía además otra pareja sentimental que hoy día sigue manteniendo. "Para ella era una ilusión y pensaba que era la única en su vida a parte de su mujer. Ella no ha querido hablar y ha sido su entorno quien ha confirmado la noticia", explican.

La amante de Bertín se sentiría muy decepcionada después de ver que el artista ha mantenido otras relaciones extramatrimoniales en el mismo lapso de tiempo. "Al final tienes un mínimo pacto y a ese señor que llevas con él desde 2017 no le conoces", señalan.

Apunta Lorena Vázquez que por el momento ella no ha querido hablar de este tema pero después de darse cuenta de que ha tenido otras parejas no lo descarta. Recientemente ambos estuvieron a punto de volverse a ver. Bertín se pone en contacto con esta chica y el encuentro no se llega a materializar porque ingresaron al padre del cantante de urgencia.

"Es una mujer anónima con un perfil muy distinto al que nos tiene acostumbrado Bertín Osborne", añaden.