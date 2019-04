La exmujer de Domingo le acusa de ser un acosador y un mal padre

Ha hablado para una radio argentina para dar su versión de cómo era su vida junto a él. Lo primero que hace esta mujer es acusar a Domingo de acosador, controlador y mal padre. "Mira yo tenía una relación con Domingo. Se terminó la relación. Se tornó un infierno porque, bueno, no tenía qué comer, vivía en una habitación de unas personas donde me daban espacio para alquilar esa habitación con la nena... Sinceramente, no tenía plata, no tenía trabajo, era amenazas constantes de él, me persegía por todos lados. No me dejaba vivir. Sinceramente era un infierno y no encontré otra solución que tener que venir para acá para poder vivir y darle una vida digna a la nena".

La exmujer de la víctima también tiene críticas, muy duras, para la familia de Domingo. "La familia de él es conflictiva. Tiene una hermana con problemas de drogas, en la casa donde querían llevar a la nena tenían una hermana enferma de sida, los padres con cáncer, la madre también". A este le acusa también de ser violento y de consumir drogas. "Se juntaba con gente que consumía. Se juntaba con chicos que consumían drogas, cambió mucho, muy cínico, además de que se volvió totalmente agresivo, bueno, hacía cosas que no eran normales".

Nadia tampoco tiene buenas palabras la novia de Domingo, Carolina. "Estaba tranquila porque yo sabía que era ella y estaba contenta que sea ella porque se veía una persona normal. Después se empezó a torcer todo cuando ella, no sé, eh, quería ser parte de, como si fuera la madre de África".

Por último, la exmujer de Domingo niega niega que su pareja, Sergio Solís, sea el dueño del coche relacionado con el asesino. "El único auto que manejé desde que estoy acá en Comodoro es la camioneta de mi abuela que es propiedad de ella y no, no tengo conocimiento de ese vehículo".