'El rey del cachopo' lleva desaparecido desde que se encontró el torso quemado de una mujer en uno de sus restaurantes. César Román Viruete mantenía una relación con la hermana de Vanesa, que ha contado la situación por la que está pasando su familia. Afirma que la relación entre su hermana y César era normal, estaban enamorados y se conocieron a raíz de que ella comenzara a trabajar en uno de sus establecimientos. Vanesa no sabía que César tenía un pasado repleto de estafas y deudas.

"Si la Policía tenía un secreto de sumario no sé por qué los medios de comunicación tienen más información que nosotros", reclama. Además, ha aclarado a todos los medios en 'Espejo Público' que la Policía les confirma que no han pasado información a lo medios y que aún no saben si el cuerpo que encontraron es el de su hermana.