La angustiosa llamada al 112 de la exmujer de Mainat la noche del supuesto intento de asesinato: "Le he hablado pero no responde"

Ángela Dobrowolski, ex mujer de Josep María Mainat e investigada por intentar asesinar a su marido, se encuentra en prisión después de que la jueza considerara que supone un "riesgo objetivo" para el productor.

Espejo Público ha accedido a la llamada al 112 que hizo Dobrowolski el domingo por la noche en el que el productor sufrió un coma hipoglucémico que estuvo a punto de terminar con su vida. Espejo Público ofrece en exclusiva esta llamada de 8 minutos de duración a los servicios de emergencia en la que la esposa del empresario explica la situación que atraviesa su esposo.

El litigio de denuncias cruzadas del 'Caso Mainat'

Mainat asegura que fue víctima de un intento de asesinato por parte de su exmujer. Desde aquel episodio ambos han iniciado un litigio con denuncias cruzadas que termina ahora con el ingreso en prisión de la exesposa.

La decisión de la juez del ingreso en prisión de Dobrowolski vino después de que esta intentase quebrantar las medidas cautelares impuestas, intentando acceder al que era el domicilio familiar para reunirse con sus hijos.

"Mi marido ha tenido una especia de ataque que no había tenido nunca antes"

"Hola. Necesito una ambulancia para mi marido que ha tenido una especie de ataque que no había tenido antes nunca". Así comienza la llamada al 112 de Ángela en la que alerta del preocupante estado de salud en el que se ha encontrado a su esposo.

"Se ha puesto a roncar muy fuerte y me he despertado de un ronquido anormal y ahora le he visto, le he visto con los ojos abiertos eh, un poco de espuma delante de la boca y está con un espasmo", prosigue.

Asegura en su llamada la acusada de intento de homicidio que tras hablar a Mainat este no le responde ni reacciona a los estímulos. Angela explica el nivel de azúcar en sangre que tiene Mainat al teleoperador.

