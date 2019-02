La estremecedora declaración de la víctima de la 'Manada de Callosa': "Me cogieron por detrás con la tierra en mi cara"

'Espejo Público' ha accedido en exclusiva a la declaración ante el juez del líder de la 'Manada de Callosa'. La joven de 19 años denunció la pasada Nochevieja una agresión sexual en grupo por parte de cuarto jóvenes en Callosa d’En Sarrià (Alicante).

"Me duché y me acordé de algo...como que me cogieron por detrás. Estaba en un bordillo pero con la tierra cerca de mi cara y ahí fue cuando recordé que a lo mejor fue por eso que tenía un moratón.

Esa noche yo sí me había drogado pero no con ellos. Consumí coca, una raya y media. Ellos allí sí que se estaban drogando. Lo que veía en el piso era coca pero yo no quería nada.

Joffre tenía mucha. Cada veinte minutos se metía una raya. Todos consumían menos Álex. En ningún momento mantuve relaciones sexuales con ellos. Ese día Joffre me dijo que quería hablar conmigo un momento. Me preguntó por qué nunca quise tener nada con él, por qué siempre le rechacé, por qué con amigos suyos sí y con él no. Me extrañó por qué me estaba preguntando eso".