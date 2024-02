Los detalles del contrato de Isabel Pantoja para ser imagen de Canarias: "Hay cosas que no cuadran"

Isabel Pantoja ha sido seleccionada para ser la imagen del archipiélago ofrecida por el Cabildo de la isla de Gran Canaria. Si este acuerdo llega a cerrarse, podría suponer una ayuda para Isabel, de cara a saldar las deudas que tendría. Toda esta operación habría sido impulsada por Agustín Pantoja, hermano de la artista, que según Antonio Rossi, del Club Social Vamos a ver, sería quien habría orquestado la operación.

Isabel ha firmado exclusividad con él para la gira del 50 aniversario, incluyendo otros aspectos más allá de su carrera musical. Los canarios lo tienen claro: "No me parece representativo para nada de la cultura canarias". Los canarios no saben qué beneficios podrá traer a su tierra, que la Pantoja sea su imagen.

¿Qué requisitos tiene que cumplir Pantoja para ser imagen de Canarias?

El Cabildo de Gran Canaria habría ofrecido a Isabel Pantoja ser su imagen a cambio de una serie de requisitos. Entre ellos estarían realizar una proyección de vídeos promocionales de Gran Canaria en sus conciertos, un 'stand' con información turística, la publicación de vídeos promocionales en redes sociales, cantar una canción sobre la isla y la grabación de un documental.

El acuerdo en cuestión sería muy distinto al contrato que firmó con la agencia Promotur, que sí fue adjudicado en una convocatoria abierta. La polémica vuelve a perseguir a la cantante, por las dudas que surgirían sobre la manera, circunstancias y transparencia con que se habría realizado el primero de los contratos. En un programa anterior, la periodista Gema López señaló que esto ha demostrado ciertas susceptibilidades "porque hay cosas que no cuadran", como serían las contradicciones respecto a las fechas publicadas de los respectivos contratos o que uno de los contratos esté gestionado por los responsables de Presidencia y no por las de Turismo.