El espía ruso de la KGB regresa a la casa que okupa: "Tiene todo lleno de comida pasada y botellas de alcohol"

Felipe Turover trabajó en el pasado como espía ruso para la KGB haciendo trabajos para el Gobierno de Putin. Ahora, años después, se ha convertido en el okupa de una familia a la que debe más de 3.500 euros en concepto de impagos.

Este miércoles el hombre prometió a la familia que abandonaría la casa. La Policía acudió a la vivienda para mediar y que este okupa saliera de la habitación en la que vive. Sin embargo, Felipe no solo no salió de la habitación por su propio pie sino que tras un fuerte estruendo apareció tirado en el suelo de la habitación. Presentaba varios cortes en el cuerpo, uno de ellos en la nariz.

Finalmente una UVI móvil acudió a la casa y una sanitaria le ayudó a salir del inmueble trasladándole en ambulancia. Los propietarios creen que está haciendo el papel de víctima. Al ser preguntado por la reportera de Espejo Público sobre lo sucedido y el motivo de su impago no ha querido hacer declaraciones al respecto.

Esta misma mañana a las 7,00 horas el okupa ha regresado en taxi a la vivienda. Mientras la familia no tenga una sentencia donde se acuerde el desalojo no puede echarle ni cambia el bombín de la cerradura. María, propietaria, cuenta que ha vivido una situación difícil en el regreso de Felipe. Llamó al timbre y le dijo que quería entrar, María le abrió con su llave y este le dijo que se iría a las 12,00 horas, una promesa que María no termina de creerse. La propietaria le ha pedido que no monte un nuevo escándalo para evitar abandonar la casa.

María ha entrado en la habitación que okupa este hombre de nacionalidad rusa para comprobar en qué estado se encuentra. Asegura que el estado de la habitación era lamentable y había bolsas con botellas de alcohol, comida e incluso una prueba de Covid negativa.

