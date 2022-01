De espía ruso de la KGB a okupa en la casa de un matrimonio de Madrid

María y su marido le alquilaron a este individuo una habitación de su casa sin saber quien era, y luego además de descubrir que fue agente de la KGB y colaborador de Putin, dejó de pagarles.

Este okupa se había comprometido a salir del inmueble este miércoles a las 12.00 horas pero no ha cumplido su promesa. Espejo Público ha intentado ponerse en contacto con él pero Felipe ha declinado hacer declaraciones ante las cámaras.

La familia lamenta que las autoridades no hayan mediado con el okupa para conseguir que saliera del inmueble. No entienden que el okupa llame a las autoridades y estas acudan a su aviso mientras ellos se encuentran desamparados. "Queremos que se vaya de aquí no nos importa que no nos pague", dice Olivia; hija de la propietaria.

La Guardia Civil les ha dicho que no pueden ponerle las maletas en la calle aprovechando un descuido ya que podrían ser acusados de coacción. Asegura la hija de los dueños de la casa que según la ley actual la Policía puede actuar si quiere en este tipo de problemas pero "depende del agente que te toque eso ocurre o no".

Puedes volver a ver la historia de un matrimonio atemorizado por su okupa en Madrid en Espejo Público a través de Atresplayer.