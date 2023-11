Esperanza Aguirre: "Sánchez es el hombre más mentiroso de la política española"

A lo largo del fin de semana, se han ido produciendo concentraciones espontáneas, sin comunicación previa, frente a la sede del PSOE en Ferraz, en contra de la ley de amnistía. A una de ellas acudió Esperanza Aguirre, que se situó en la cabecera de la concentración del sábado noche y llegó a cortar la calle. "La calle estaba cortada por la Policía pero querían que nos quedáramos en la acera y que no nos juntáramos en la calzada y eso lo que pasó", señala. Alberto Núñez Feijóo fue muy crítico con la amnistía. Dijo que comprar votos a cambio de impunidad es corrupción. "Lo mantengo y tiene toda la razón", señala. La expresidenta de la comunidad de Madrid ha hablado para el programa Espejo Público.

Polémica con Celia Villalobos

Celia Villalobos ha hecho unas duras declaraciones contra Esperanza Aguirre. La exministra de Sanidad y Consumo con Aznar declaró que Aguirre no le representa. Esta le responde: "Me alegro de no representarla. Habrá que preguntar a los militantes quién les representa mejor si Celia o yo". "Sólo queríamos protestar en Ferraz. Cuando el 11M la sede de Génova estuvo tomada por estos señores y ahí les parecía a todos muy bien. Decía Pablo Iglesias que era "jarabe democrático".

Esperanza Aguirre acusa a Pedro Sánchez de mentir "dijo no a la amnistía dos días antes de elecciones. Nos engañó a todos sus votantes y a todos los españoles. Estamos en una democracia y la democracia tiene la posibilidad de convocar reuniones y manifestaciones. De momento, porque van a acabar con el estado de derecho. Decir que los golpistas tenían razón y que España es un estado opresor es un disparate".

"La cuestión monetaria no me importa tanto como que dejemos de ser estado de derecho . Que se persiga a policías y jueces. Hay un fugitivo de la justicia con un 1% del voto de los españoles y es el que está mandando en España".

Pacto PP-PSOE

La expresidenta madrileña no se arrepiente de haber propuesto un pacto entre el Partido Popular y el PSOE. "No me arrepiento. Fui muy criticada. Dicen que he hablado del mal menor, es verdad, pero lo prefiero al mal mayor que es la amnistía y el referéndum". "Sigo pensando que se puede investir a Pedro Sánchez obligándole a que cumpla su programa electoral y no el de Bildu, ni Esquerra o el de Puigdemont.

Creo que no pasaría nada por facilitar a Sánchez su investidura con condiciones; ni comunistas, ni independentistas ni filoetarras". Porque Aguirre asegura que hay uno que lo pide todo y otro que concede todo

"A CarlesPuigdemón se le concede todo lo que pide pero a los 40 policías que los independentistas acusan de malos tratos y hasta de genocidio, a esos no se les va a amnistiar". "Sánchez puede decir cualquier cosa es el hombre más mentiroso que he visto en los 40 años que llevo en la política española".

Ahora queda por saber cómo se tramita esa amnistía en el Congreso.