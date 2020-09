Enrique López: "Queremos evitar la limitación de la movilidad en todo Madrid"

Enrique López, Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, asegura que es consciente de la dificultad de las medidas selectivas que está tomando la ciudad de Madrid para frenar el ascenso del coronavirus.

"Estamos intentando que en las zonas por encima de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes disminuya el nivel de interrelación social. En las zonas donde más presencia del virus existe hay que limitar la actividad. Esto obedece a un plan estratégico", señala.

Pide a las personas afectadas por las restricciones "sean pacientes y consideren que no es caprichoso y la responsabilidad es fundamental". Quieren que esa gente vaya a trabajar y a lleve a sus hijos al colegio pero se frene la relación y entiende que "es molesto". "Las medidas se pueden criticar o no pero no son fruto de la improvisación ni de la discrecionalidad", señala.

Advierte que si no se contiene la pandemia y empiezan a aumentar las zonas habrá que ir extendiendo la contención de movilidad y se extenderá a una gran parte de la ciudad de Madrid. "Queremos evitar el cierre y la limitación de la movilidad en toda la Comunidad de Madrid", asegura.

Puedes volver a ver la entrevista al Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Enrique López en Atresplayer.