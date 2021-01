Enrique López carga contra Fernando Simón por el coronavirus: "No ha sido por las relaciones familiares, es la variante británica"

Dice la presidenta madrileña, Isabel Día Ayuso, que no cuenten con ella para adelantar el toque de queda y cerrar negocios. Enrique López, consejero de interior y Justicia de la Comunidad de Madrid, ha asegurado en Espejo Público que "Ayuso habla de la Comunidad de Madrid no de Murcia ni de Castilla-La Mancha. Apoyamos que el decreto de estado de alarma se reforme. Que cada una aplique mas restricciones o no. No veo incompatibilidad entre lo que dice Ayuso y el resto".

"Buscamos un equilibrio entre la economía y la salud pública. Hemos detectado al revés de lo que piensa el doctor Simón, ha sido la variante británica que ha entrado por los aeropuertos. Nosotros tenemos nuestro modelo y lo seguiremos aplicando" ha asegurado Enrique López, consejero de interior y Justicia de la Comunidad de Madrid. "Permite que el Gobierno modifique el decreto de estado de alarma dando cuenta al Congreso"

En cuanto a la declaración de Madrid como zona catastrófica tras el paso de la borrasca Filomena, López ha afirmado que "conviene no precipitarse como lo hizo el ministro de Interior. Yo n o soy auditor. Los daños han sido muy cuantiosos y el que no quiera verlos es que no ha estado en Madrid. Pasará a la historia no solo por la cantidad sino los esfuerzos que se han hecho". En cuanto a la auditoria añade Enrique López, consejero de interior y Justicia de la Comunidad de Madrid, que "espero que lo que prime sean los datos objetivos no las precipitaciones a estimar una cantidad".

Hoy comienza la vuelta al cole en la Comunidad de Madrid pero no en todos los colegios de la región. Hay 43 centros que no han podido abrir, y los padres se quejan. Enrique López ha querido "pedirles disculpas. Solo hemos conseguido abrir el 98% de los centros con absoluta normalidad". En cuanto al repliegue de la UME, López ha afirmado que le "entristece esta serie de comunicados pero sobretodo, por todo el personal que ha trabajado, con una entrega sin límites. Me quedo con que ha habido una gran coordinación".