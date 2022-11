Enrique Grillo, camionero que no secundará el paro de los transportistas: "Parar ahora no es necesario"

Enrique Grillo es autónomo y trabaja como camionero. Asegura que no va a secundar el paro indefinido de los transportistas que arranca este lunes. Cuenta que en el anterior paro del mes de marzo sí estuvo parado desde el principio al fin de la protesta pero ahora mismo cree que esto no es necesario. Considera que hoy ya sí existen unas leyes que se están cumpliendo y otras que no pero confía en que se haga.

Señala que aquel que esté trabajando sin la cláusula del gasoil tiene la posibilidad de denunciar. "Herramientas tenemos pero todo lleva su tiempo", señala. Cree que este paro no va a tener un gran seguimiento ya que "la inmensa mayoría de las asociaciones en bloque se han desmarcado de esta convocatoria cuando en marzo fue al revés".

Luis, mujer de camionero: "Si se quejan les meten en la lista negra

Luisa está casada con un camionero. Considera que los camioneros tienen motivos justificados para volver a la huelga. "En este sector siempre ha habido mucha división y es normal que esto esté sucediendo. El sector lleva pidiendo ayuda desde 2008 y no se les ha escuchado. Las ayudas al pequeño transportista no le llegan", reclama.

Pide que haya más inspecciones porque "los camioneros no pueden parar todos los días para poner denuncias" y son las mujeres quienes se encargan de las facturas y de poner las denuncias. Mantiene que el colectivo pide a la administración que ponga las inspecciones necesarias y las administraciones conecten unas con otras para favorecer el cumplimiento de la ley.

Luis solicita que haya controles para que camioneros como su marido puedan trabajar dignamente. "Ellos si se quejan se quedan sin trabajo, les meten en la lista negra y no vuelven a cargar. Tener un camión hoy en día es una ruina andante".