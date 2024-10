Eneko Andueza, contundente por la muestra de fotos de Tellado en el Congreso: "¡Ya está bien, es indecente!"

Eneko Andueza, secretario general del Partido Socialista del País Vasco, no tardaba en pronunciarse sobre los momentos que protagonizaron varios diputados del Partido Popular en el Congreso, con su portavoz, Miguel Tellado a la cabeza. El popular sostenía durante su intervención un cartel con las fotos de 12 miembros del PSOE que fueron asesinados por la banda terrorista ETA. Este acto también ha sido rechazado y criticado con dureza por las víctimas del terrorismo, con Consuelo Ordóñez al frente.

"Iba a decir pena, pero mentiría"

El líder de socialistas vascos mostraba contundencia. Aseguraba que sentía repugnancia ante tal utilización de las víctimas del terrorismo: "Resulta de una bajeza y de una inmoralidad absolutas".

En un tono sosegado hacía una petición al PP para que dejaran de "utilizar y manosear de una manera tan nauseabunda" a las víctimas de ETA. Acusaba además Andueza, que llevar a cabo semejante instrumentalización sólo conseguiría "rebajar ese gran triunfo" que el Estado de Derecho consiguió, conquistando la paz y derrotando al grupo terrorista vasco.

"Actuar con rigor y sensibilidad"

Respecto a todas las voces que claman contra el cambio de la ley, que llega desde Europa, y lanzan acusaciones de traición, el líder de los socialistas vascos aseguraba que la modificación "tenía que llevarse a cabo, y todos sabían". Rechazaba las lecciones que intentarían dar "líderes de otros partidos", recordando que "durante sus gobierno se produjeron más de 311 excarcelaciones, de los cuales 61 eran de miembros de ETA que tenían delitos de sangre y acumulaban más de 20 años de cárcel".

Eneko Andueza pedía, ya con más intensidad, que este tema sea tratado con mesura y responsabilidad. Criticaba también con dureza las afirmaciones de que hoy "ETA está más viva que nunca, que ETA está fuerte y que sigue estando presente en nuestras vidas", frases que sugería serían faltas de respeto y que expresaba la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso hace escasos días.

Negaba el político que se pudiera excluir de este cambio legislativo a los condenados por terrorismo.

"Al partido Popular le ha entrado pánico"

Eneko Andueza aseguraba que la reacción del Partido Popular, que votaba a favor de la modificación e incluso llegó a a afirmar que llegaba 2 años tarde, se debe al miedo.

"Resulta absolutamente repugnante"

Acusaba también de querer instrumentalizar este asunto y "querer utilizar a las víctimas como arma arrojadiza contra el Gobierno".

"¿Es que el Partido Popular no se lee la letra pequeña ni la letra grande? ¡No me fastidien!", decía Andueza, que añadía que él, cuando vota algo, asume su responsabilidad.

Insistía Andueza en su idea de que el Partido Popular se ha asustado por esta cuestión y "ha visto una ventana de oportunidad para volver a atacar al Gobierno".

"Exigir la dimisión de ese señor"

La 'performance' de Tellado en el hemiciclo, que Andueza consideraba un ataque se habría llevado a cabo, en sus palabras: "De la manera más burda. Enseñando la foto de 12 socialistas asesinados por ETA".

Un acto deleznable para el político socialista que en su opinión debería provocar la exigencia, por parte de toda la clase política y los medios de comunicación, de dimisión de Miguel Tellado.

¿Al servicio de ETA y la izquierda abertzale?

Respondía Andueza también a las acusaciones del expresidente José María Aznar del jueves, en las que afirmaba que el PSOE estaría actuando en favor de la banda terrorista y los abertzales. Ponía en tela de juicio esas palabras recordando las más de 300 puestas en libertad de etarras por parte de aquel Gobierno del PP, así como el acercamiento de presos a cárceles de País Vasco , así como la alusión de Aznar a ETA como "movimiento de liberación nacional vasco" y cuestionaba él mismo si Aznar o el PP estaban al servicio de ETA entonces.

Una tensa entrevista, con final más caldeado

Subía el tono del programa cuando el diputado popular Jaime de los Santos replicaba a Eneko Andueza, que según el del PP había tenido un tono intimidatorio. Ambos hacían mención de casos de corrupción de uno y otro partido.

Admitía de los Santos ser "uno de los 137 diputados del Partido Popular que se equivocaron en la votación de esta trasposición de una norma europea", y al mismo tiempo atribuía la responsabilidad "al presidente del Gobierno, la bancada socialista y su socios" de impedir lo que ha calificado de "tropelía".

"¿No sabe lo que vota?", preguntaba en repetidas ocasiones Eneko, que acusaba al diputado del PP de instrumentalizar y no respetar a las víctimas, y terminaba su intervención más alterado, rechazando lecciones de democracia, y finalizaba duramente: "Usted a mí en eso no me llega ni a la altura de los zapatos [...] ¡Ya está bien! Ya está bien de utilizar a las víctimas, ¡porque es absolutamente indecente!".