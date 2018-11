FIJARSE EN LA ETIQUETA

Los quesos que compramos no siempre lo son. Los componentes de un auténtico queso son: leche, fermentos lácticos, cuajo y sal. Hay que fijarse siempre en la etiqueta y en el sello de denominación de origen. Marián García, Doctora en Farmacia y profesora de la Universidad Isabel I, cuenta en 'Espejo Público' cómo diferenciar fácilmente un queso auténtico de uno que no lo es: fijarse en la etiqueta. En muchas ocasiones compramos queso en el supermercado para poner en los sándwich, pero no nos fijamos correctamente en la etiqueta: tiene que poner "queso", porque normalmente solo pone "fundido", en este caso no es auténtico queso. No es tanto un fraude, sino que intentan que la etiqueta pase desapercibida.