El fundador de 'Desokupa' se defiende de las acusaciones de 'matonismo': "Nunca echamos a familias con niños"

Daniel Esteve es el responsable de 'Desokupa'. Defiende que son los particulares quienes les contratan para que solucionen las situaciones de okupación. Algunos no tienen muy clara su labor y les llaman cuando sus inquilinos no les pagan la renta. "No nos dedicamos a eso", apunta.

Distingue varios perfiles de okupación dentro de una vivienda. Asegura que no se ocupan de los casos en los que la familia que ocupa la casa lo hace por precariedad y en los que hay niños.

Se han encontrado mafias que hacen turnos de reloj de 8 o 12 horas donde siempre hay una persona dentro del inmueble para que nadie saque sus cosas. Contratar sus servicios cuesta unos mil euros.

Esteve niega que sean un grupo parapolicial y que su equipo esté integrado por personas con antecedentes penales. Asegura que acude a los desalojos solo cuando no hay riesgo y cuando cree que su integridad física corre peligro lo hace en grupo.

Cree que Ada Colau tiene una obsesión con su empresa, asegura que "en Cataluña se sienten perseguidos y fuera les han recibido con los brazos abiertos".