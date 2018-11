El desconcierto del padre del 'rey del cachopo': "No le veo capaz de cometer un crimen tan sanguinario y "artístico'"

REACCIONES DE LA FAMILIA

Manuel Román, padre del 'rey del cachopo', no cree que su hijo haya cometido el crimen de su pareja, Heidi Paz. La joven de origen colombiano apareció descuartizada en el interior de una maleta en una nave de un polígono industrial de Madrid. El progenitor de César Román considera que de lo que se ha contado de la implicación de su hijo "no es cierto casi nada". "No le veo capaz de hacer una obra tan sanguinaria y tan artística. Creo que puede tratarse de un ajuste de cuentas". Manuel apunta a una posible venganza del exmarido de la víctima.