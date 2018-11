La pelea monumental del 'rey del cachopo' y su novia antes del crimen: "Estaban endemoniados, rompieron botellas y amenazaban a los clientes"

PAREJA CONFLICTIVA

'Espejo Público' muestra las últimas imágenes del 'rey del cachopo' y su novia en el establecimiento en el que trabajaba Heidi Paz, cuyo cadáver ha sido encontrado dentro de una maleta y descuartizado. Gustavo, dueño del bar, ha contado el comportamiento que tuvieron César y su pareja en su última visita. Heidi reclamaba su dinero y Gustavo no puso ningún impedimento, pero Heidi no se conformaba con su sueldo y pidió más de lo que le correspondía. Gustavo no quería problemas y aceptó la petición. "Tenía una actitud muy violenta", afirma. César y Heydi volvieron al establecimiento, comenzaron a beber y los camareros se negaron a darles más alcohol, por lo que la pareja comenzó a destrozar el local. "Estaban como endemoniados, ella rompió una botella y amenazó a los clientes", asegura el dueño.