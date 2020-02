Maltrataba a su mujer y al hombre que la defendió: "Iba muy drogado, puede que le dijera puta o guarra"

Jorge Novella, abogado de Manuel, el hombre acusado de agredir a su novia y al rapero murciano que la defendió, ha estado en Espejo Público para contar cómo está su cliente después de haber sido puesto el libertad.

Este jueves Manuel fue puesto en libertad con medidas cautelares y con cargos y también con una orden de alejamiento hacia la chica y hacia Raúl. "Se encuentra tranquilo, contento por la libertad provisional. Se le ha ejercido mucha presión y en los días posteriores dará una explicación", decía el abogado. Comenta que Manuel muestra arrepentimiento por las lesiones a Raúl, pero mantiene que en ningún momento hubo un episodio de violencia machista.

"Discutí con ella porque la vi bailando con otra persona y me puse celoso. Iba muy borracho y drogado, la insulté, puede que le dijera puta o guarra pero no la cogí de la cabeza ni del pecho, no la agredí en ningún momento. Un chico se metió, lo conocía de vista, me insultó y me dijo que no discutiera y que me fuera. Él estaba drogado y le dije varias veces que se fuera, que estaba pesado", declaraba Manuel este jueves.

Según ha explicado el abogado del acusado, Fiscalía no pidió que Manuel fuera a la cárcel porque se presentó voluntariamente, no tiene antecedentes y además, según cuenta, la chica dice que no hubo agresión y no quiere ninguna orden de alejamiento.

