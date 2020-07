Salvador Illa: "No hay previsión de volver a un estado de alarma, las CCAA tienen capacidad para un confinamiento quirúrgico"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa cree que "es normal que haya brotes, en esta nueva normalidad". Manifiesta que los rebrotes que más preocupan en este momento son el del Segrià, en Lleida y el de A Mariña, en Lugo. Asimismo, señala que están en constante contacto con las Comunidades Autónomas y cree que las medidas que se han tomado son las correctas.

"El Gobierno de España en estos momentos dará todo el apoyo a las comunidades autónomas porque el virus "sigue ahí", afirma. A esto, añade que no hay previsión de volver a un estado de alarma porque las comunidades autónomas tienen capacidades de optar por confinamientos quirúrgicos si fuera necesario.

En Cataluña se ha implementado el uso obligatorio de la mascarilla en los espacios libres, sobre ello, el ministro de Sanidad manifiesta: "La mascarilla en nuestro país es obligatoria, excepto si se mantiene la distancia de seguridad y en casos en los que por motivos médicos no proceda llevarla. Si algunas comunidades autónomas quieren reforzar este mensaje, no me parece mal".

Sobre aplazar las elecciones vascas y gallegas de 2020 por los rebrotes de coronavirus, Illa considera que es una decisión que le corresponde a la Xunta de Galicia. "Sabemos que en todos los países que han conseguido controlar la pandemia hay rebrotes y los seguirá habiendo, por ello es muy importante actuar precozmente y con prudencia, porque el virus sigue circulando entre nosotros", asegura.

