El duro testimonio de la madre de un bebé atropellado mortalmente: "Escuché un sonido muy fuerte y cuando me quise dar cuenta estaba en el suelo"

Veintitrés de noviembre de 2020, una fecha tan imborrable como trágica en la mente de Carolina. Esta madre coraje cruzaba un paso de peatones, con un carrito en el que iba su bebé, cuando un conductor las atropelló y acabó con la vida de la pequeña de tan solo 11 meses.

El conductor, que iba bajo los efectos de varias sustancias estupefacientes, se dio a la fuga y ha sido juzgado ahora 4 años después del suceso. La Fiscalía le imputa un delito de homicidio por imprudencia grave, uno de lesiones por imprudencia grave, otro contra la seguridad vial y, por último, abandono del lugar del accidente. En total, sería condenado a nueve años de cárcel y once de privación del permiso de conducción.

Cuando me quise dar cuenta ya nos habían atropellado

Esta mañana, Carolina ha querido contar su historia en Espejo Público. "De pronto escuché un sonido muy fuerte y cuando me quise dar cuenta estaba en el suelo. Ya nos habían atropellado", relata. En el juicio, que tuvo lugar este miércoles, el acusado ha pedido perdón a la familia: "sé que mi disculpa no devuelve nada pero necesito decirlo. Soy padre y sé lo que es un hijo". Unas palabras que no son consuelo para esta madre. "Esas disculpas no sirven ahora, no servían antes ni servirán nunca" señala.

En el accidente también la mujer resultó herida. "Me rompí tres vertebras, el hueso sacro y tuve una lesión en la rodilla" apunta, nada con el daño psicológico que ha asegurado lleva pasando todo este tiempo.

“Siento condenaros de por vida”, eran las palabras del autor del atropello que muestran un arrepentimiento aparentemente sincero. Aun así de poco sirven a una madre que perdió a su hijo para siempre.

