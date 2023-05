Un amigo del hombre gravemente herido en un local de copas: "No me parece justo que acabes en coma por subirte a una mesa"

Mario Armas es amigo de la víctima y fue él mismo quien grabó la agresión a este hombre que se encontraba en un local de copas. Ángel estaba celebrando su cumpleaños en un restaurante que contaba con local de copas, en un momento dado se sube a la mesa, el responsable de seguridad se acerca y lo lanza contra el suelo. "Yo dejé de grabarlo para ayudarle. Parecía que estaba muerto, fue horrible, nunca me lo voy a a quitar de la cabeza", señala su amigo.

Cuenta además que en un primer momento los trabajadores del local no le ayudaron mucho pero cuenta que cuando fueron conscientes de que les habían grabado el discurso cambió. "Entonces nos ayudaron, nos pusimos en una silla, le echamos un poco de agua, vino la Policía y llamamos a la ambulancia". Su amigo ahora se encuentra "muy mal en el hospital" con múltiples lesiones.

La víctima tiene un coágulo en la cabeza, varias lesiones en el ojo y una costilla rota entre otras lesiones. "Está como un monstruo, tiene el coágulo en la cabeza, la mandíbula desplazada y los ojos reventados por completo por la rotura de un ojo".

El afectado tiene previsto presentar una denuncia contra el local

Aquella noche Ángel había bebido alcohol en la celebración de su cumpleaños. "No me parece justo que llegues a tu casa en coma por haberte subido a una mesa", señala. El afectado tiene previsto presentar una denuncia por las lesiones sufridas. Esperan que esto no les pase a nadie más y "la gente de seguridad no dejen a una persona en un hospital por subirse en una mesa".

Cuando la Policía se acercó al lugar de los hechos y preguntó a los amigos de la victima y a los empleados del restaurante las versiones de los hechos sobre lo ocurrido son muy distintas.