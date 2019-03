"El doctor Vela no quiere decir la verdad"

Esta mujer ha reconocido públicamente que el doctor Vela le "regalo" un bebé porque el no podía tener hijos. Ese bebé, Inés Madrigal, quiere saber quién es su madr biológica y que el doctor vela reconozca que articipó en esa trama.

"Sentí mucha rabia porque este señor no quiere decir la verdad" asegura Inés Pérez en Espejo Público. "Me molesta que no quiera reconocer todo lo que pasó allí en su despacho". La hija de Inés Pérez ha querido pedir públicamente al doctor Vela que su único objetivo es conocer el paradero de su familia biológica. "Si el doctor Vela hace algún movimiento para que yo pueda localizar a mi madre y hermanos biológicos, nosotros quitaremos todas las denuncias que tenemos en los juzgados. Es muy sencillo", asegura.