Alfredo Rodríguez, coronel retirado y exasesor en la OTAN, sobre el pacto de Pedro Sánchez y la Alianza: "Lamentablemente nuestro presidente miente"

El acuerdo entre la OTAN y España para no tener que cumplir con invertir el 5% de nuestro PIB en Defensa no esta exento de polémica. Pedro Sánchez compareció ayer para celebrar este acuerdo, porque cumplirlo comprometería el gasto social. Sin embargo, la oposición dice que miente.Feijoo arremetía contra lo pactado con Sánchez: comprometer el gasto militar de España para los próximos 10 años sin pasar por el congreso, cuando Sánchez ya no esté. Añadía, además, que la prensa internacional dice que España debe llegar al 5% y acusaba a Sánchez de mentir. Era el propio presidente el que respondía a Feijoo, adjuntando la carta de Mark Rutte e ironizando con el nivel de inglés del líder de la oposición. Miembros del PP reaccionaban asegurando que Sánchez miente y que la carta sí obliga a llegar al 5% de PIB en defensa. ¿Y qué dice la carta? Rutte da por sentado que España está convencida de que puede llegar a la inversión del 5% del PIB en defensa. Y, en paralelo, le confirma a Sánchez que en la próxima cumbre de la OTAN darán a España flexibilidad para marcar su propio camino para alcanzar los objetivos acordados, así como la proporción del PIB.

¿Quién miente? El exmilitar Alfredo Rodríguez lo tiene claro

Alfredo Rodríguez, coronel retirado y experto en Relaciones Internacionales conoce muy bien la OTAN, fue Oficial de Información Pública de la Alianza Atlántica. Para él está muy claro quién miente en este acuerdo: Pedro Sánchez. "Es evidente que cuenta su verdad política, que no es la verdad de lo que le dice la Alianza" ha opinado el coronel Rodríguez. "A tenor de lo que se lee, no es que yo lo diga, es que tiene tiempo para flexibilizar, pero no para quedarse en el 2,1%. Es decir, que el compromiso es llegar al 5% en 10 años", ha continuado.

El coronel ha explicado que de ese 5%, no todo iría a parar estrictamente a defensa. Un 1'5% de ese presupuesto sería para ciberseguridad, un aspecto que para Rodríguez es fundamental dados los tiempos que corren. "No hay nada más necesario hoy, es extremadamente importante, ese gasto de 1,5% nos favorecería a todos". Además, Rodríguez ha lamentado los términos en los que se expresó el presidente al hablar de que llegar a un 5% sería un despilfarro. "Me deja estupefacto que el gasto en defensa sea un despilfarro", ha sentenciado.

