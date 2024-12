Anabolizantes y redes sociales: un cóctel peligroso que amenaza la salud de los adolescentes

En una era dominada por las redes sociales, donde los cuerpos esculpidos acumulan millones de 'likes', la presión por cumplir con ciertos estándares de belleza está llevando a muchos jóvenes a buscar soluciones rápidas y eficaces. En este caldo de cultivo, algunos infuencers han encontrado la vía para poder ganar visitas y dinero promocionando y explicando cómo usan los anabolizantes que les ayudan a conseguir el cuerpo 'ideal'.

La Agencia Estatal Antidopaje (CELAD) señala en un informe que los datos de consumo de esteroides anabolizantes en jóvenes españoles son "preocupantes". En este sentido, explica que el uso de estas sustancias tiene como edad de inicio los 14,5 años y su prevalencia (consumo en algún momento de su vida) es del 0,7%.

Lo cierto es que no es muy complicado encontrar vídeos o perfiles en redes sociales en los que se explica e incita al uso de estas sustancias. "Cómo haría mi ciclo si comenzara de nuevo", así se titula el vídeo de YouTube de un conocido culturista en el que explica cómo usar anabolizantes por primera vez. "Puedo decir que el 'cardarine' es un compuesto muy particular entre los atletas y culturistas que buscan mejorar su rendimiento y su salud en general", explica otro influencer fitness en su perfil de Instagram. Los hay menos discretos que ya directamente adjuntan su código de descuento asociado a su nombre para poder obtener estos productos a un mejor precio: "SARMS BIAXOL 10%DTO DANI".

Enatato, cipionato, exemestano o masteron son algunas de las sustancias que se usan para lo que se conoce como un 'ciclo', un período controlado, generalmente de 6 a 12 semanas, en el que una persona toma esteroides anabólicos para aumentar masa muscular, fuerza o definición.

Entre las sustancias más mencionadas en estos espacios están los SARMs (Moduladores Selectivos de los Receptores Androgénicos). Aunque se publicitan como compuestos que maximizan los beneficios anabólicos mientras minimizan los efectos secundarios, no están exentos de riesgos.

Antelm Pujol, médico especialista en endocrinología y nutrición, explica que el problema radica en la "escasa evidencia científica disponible en humanos". En este sentido, señala que la mayoría de los estudios realizados se limitan a modelos animales o a poblaciones muy específicas, como pacientes con cáncer. "Los efectos adversos son muy similares al de los esteroides anabólicos androgénicos lo que también hace dudar de su selectividad", apunta.

Infartos, daño hepático o infartos cerebrales: el peaje a pagar

Muchos jóvenes deciden mirar solo una cara de la moneda, la que más les atrae y promete resultados. Sin embargo, ignoran que estos compuestos pueden tener graves consecuencias para su salud física y mental. "A corto plazo nos encontramos con acné, retención de líquidos, ginecomastia en hombres, disminución del tamaño testicular y supresión de la testosterona natural. A largo plazo, el aumento significativo del riesgo cardiovascular (infartos cerebrales y cardíacos, miocardiopatías…); daño hepático, infertilidad y daño permanente al eje hormonal, entre otros", explica Pujol.

"La tasa de mortalidad debida al uso de anabolizantes depende de varios factores, como la dosis, duración de uso y combinaciones con otras sustancias", asevera. Este médico nos remite a los hallazgos de un reciente estudio publicado en JAMA Network titulado 'Mortality Among Users of Anabolic Steroids', el cual señala que los usuarios de esteroides anabólicos androgénicos (AAS) tienen un riesgo de mortalidad significativamente mayor en comparación con aquellos que no los utilizan. Específicamente, el estudio encontró que, durante un seguimiento promedio de 11 años, los usuarios de AAS tuvieron una tasa de mortalidad 2.81 veces superior en comparación con el grupo de control.

Detrás de la presión por el 'cuerpo perfecto'

El atractivo por estas sustancias no solo se explica con la necesidad de encontrar resultados prometedores de la manera más rápida posible, sino también por la presión que ejercen las redes sociales, que han transformado la percepción que tenemos del cuerpo humano. Físicos imposibles y vidas perfectas llenan miles de perfiles en TikTok o Instagram, haciendo creer a muchos jóvenes que la receta del éxito se encuentra directamente relacionada con un físico esculpido.

Según un estudio reciente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) titulado 'Entre lo saludable y el culto al físico. Incidencia del contenido publicado por fitinfluencers en el cuidado del cuerpo de los adolescentes (TEEN_ONFIT)', las adolescentes son más susceptibles a las opiniones externas de influencers y el entorno cercano respecto a sus cuerpos.

El 31,9% de las adolescentes encuestadas manifestaron sentirse influenciadas por las representaciones de los cuerpos que predominan en plataformas online, frente al 23,5% de sus compañeros.

En concreto, las chicas reportaron sentir más presión desde las redes sociales para parecer que están más en forma (30,9% frente al 23,5% de los chicos) y delgadas (37,5% frente a 23,7%). Ellos, por su parte, indicaron recibir más presión para aumentar el tamaño o la definición de los músculos (23,2% frente al 18% de ellas). Estas presiones se tornan más significativas a partir de los 14 años.

El uso de anabolizantes y la presión estética ejercida por las redes sociales plantean un reto para la sociedad en su conjunto. Mientras que algunos influencers siguen promocionando estas sustancias, millones de jóvenes se enfrentan a una constante comparación que afecta su autoestima y salud física y mental.

