El discurso de un hostelero sobre la prohibición de fumar en las terrazas: "Se supone que el PSOE ayuda a los obreros, ¿en qué nos va a ayudar?"

Emilio Calvo es hostelero y señala que está expectante ante la normativa que pueda surgir de la prohibición de fumar en las terrazas de los establecimientos de la hostelería. "Estoy esperando a ver qué van a hacer porque la última vez que nos hicieron poner lo de dentro de los comedores para que se fumara y que hiciera de aspiradores todavía no hemos cobrado los ciento y pico mil euros que hicimos de obras".

Este trabajador de la hostelería está a la espera de conocer la letra pequeña de la nueva norma que podría aprobar el ministerio de Sanidad con la recién estrenada ministra Mónica García. "Si dicen que no se puede fumar en una vía pública habrá que ver qué hacemos", mantenía. Cuenta que "cuando tenía las máquinas 'tragaperras' la gente que jugaba era la que fumaba y se tomaba whiskys", recuerda. Afirma que el 85% de la gente que bebe, fuma y que el 30% de la caja diaria es del tabaco "aquí y en cualquier restaurante de Madrid".

"¿No se supone que el PSOE ayuda a los obreros?"

Mantiene Emilio que esta prohibición del PSOE no va a evitar que se fume y se pregunta si el PSOE no es el partido que tendría que ayuda a los obreros. "¿Pero en qué nos va a ayudar, cobran las comisiones del tabaco pero nos va a quitar el tabaco? Si no quieres tabaco, quítalo pero del todo", se pregunta.

Sobre las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha rechazado que se produzca esta prohibición con un tuit en el que usa una imagen de adictos al fentanilo en EEUU con el mensaje "pero quedó prohibido fumar tabaco en las terrazas", señala que solo siente agradecimiento por la del PP. "Gracias a ella pudimos trabajar en la época Covid. Sé de sobra que ella va a luchar para que todo sea equilibrado", establecía.