Sanidad retomará el plan antitabaco que incluye prohibir fumar en terrazas

En el año 2011 entró en vigor la prohibición de fumar en el interior de locales de hostelería. Trece años después, los bares y restaurantes están cerca de ser lugares sin humo por completo. Fumar en las terrazas puede tener los días contados, al igual que en las playas y coches privados. Además, el foco antitabaco se centra también en los vapeadores desechables, muy extendidos entre la población joven.

El Ministerio de Sanidad pretende recuperar el Plan Integral de Control y Prevención del Tabaquismo 2021-2025, que fue puesto en marcha con Salvador Illa al frente de la cartera. Así lo ha anunciado la nueva ministra Mónica García en una rueda de prensa: "No podemos darle la espalda a la única medida que más años de vida y más calidad de vida puede aportar a la población que es disminuir el tabaquismo".

El adelanto electoral del 23 de julio supuso un frenazo en la implementación del plan antitabaco. En el paquete de medidas se incluía la prohibición de fumar en terrazas de locales, playas y coches privados, así como limitar el uso de vapeadores. Regulaciones orientadas a "ampliar espacios sin humo" y a que "las próximas generaciones vengan libres de humo".

Terrazas sin humo

"Es verdad que aunque sean unos unos planes que están en el cajón y que están pendientes de salir, lo vamos a revisar y vamos a hablar con todos los afectados y con todos aquellos que tengan que decir algo sobre esto", ha manifestado la ministra. García ha señalado que su prioridad es "siempre poner la salud en el centro y, por supuesto, la salud de los menores también".

En la calle, la medida genera división de opiniones. Antena 3 ha salido a la calle a preguntar a gente que estaba en terrazas de locales. "No es muy complicado levantarse e irse a fumar a otro sitio", expresa una joven que se declara como no fumadora. Sin embargo, un hombre, que dejó de fumar hace 23 años se rebela ante la medida: "Toda la vida se ha fumado. ¿Ahora hay que prohibirlo? Me parece fatal. En el aire libre no me molesta".

Dos jóvenes fumadoras tampoco están de acuerdo con la posible regulación. "Al aire libre yo no molesto a la gente". Una de ellas argumenta una posible solución: "No lo veo lógico. Si te apetece fumar, que haya una zona de fumadores y otra de no fumadores".

En cualquier caso, la prohibición de fumar en las terrazas de locales de hostelería no es algo nuevo. Durante la pandemia, las restricciones de seguridad ya incluyeron esta medida. De hecho, en la Comunidad Valenciana estuvo vigente hasta el 2 de agosto.

Contra los vapeadores desechables

Al retomar el plan antitabaco, el Ministerio de Sanidad pone el foco en los vapeadores. En Francia han prohibido la venta de los vapeadores desechables por considerarlo una puerta de entrada al tabaco entre los más jóvenes, según explicó la ministra de Sanidad, Élisabeth Borne.

"Tenemos un firme compromiso también con esas recomendaciones de limitar y regular tanto los nuevos vapeadores como las nuevas adicciones de las nuevas generaciones", ha señalado Mónica García. Su impacto en los jóvenes y en el medioambiente ha llevado a tomar medidas urgentes.

"Son liberadores de nicotina, pues también tienen que tener una regulación adaptada a las regulaciones que hay del tabaco", ha añadido.